Шаман бронзового века, кости которого нашли возле Стоунхенджа, оказался женщиной

Почти 4000-летнее захоронение было обнаружено в 1801 году / © Associated Press

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Новый анализ белков в зубах древнего родственника человека Homo naledi показал, что все исследованные скелеты из южноафриканской пещеры Rising Star, по всей вероятности, принадлежали особям женского пола, хотя некоторые из них ранее определяли как мужские.

Об этом сообщило издание Live Science.

Новый анализ древней ДНК изменил многолетние представления об одной из известнейших археологических находок Великобритании. Исследователи из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне установили, что так называемый «шаман из Аптон-Ловелла», похороненный около четырех тысяч лет назад недалеко от Стоунхенджа, был женщиной.

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Остатки обнаружили еще в 1801 году возле села Аптон-Ловелл, примерно в 16 километрах к западу от Стоунхенджа.

Также археологи обнаружили каменные топоры, инструменты для обработки металла со следами золота, специальный камень для проверки чистоты металлов, а также проколотые кости животных, которые, вероятно, являлись элементами ритуальной одежды.

Археолог Уильям Каннингтон, проводивший раскопки в начале XIX века, предположил, что похоронен был мужчина. Он сделал такой вывод, опираясь на большие размеры костей.

Однако новый анализ ДНК кардинально изменил ситуацию. Первоначально исследователи планировали изучить происхождение этого человека и его генетические связи. Но результаты оказались неожиданными. В генетическом материале были обнаружены женские XX-хромосомы вместо мужских XY.

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Чтобы убедиться в правильности выводов команда повторно исследовала ДНК из зуба и кости пальца ноги. Результат каждый раз оставался одинаковым. Также не было найдено никаких признаков того, что в погребении находились остатки нескольких человек.

Директор музея графства Уилтшир Дэвид Доусон заявил, что открытие буквально разрушает предварительные представления об обществе бронзового века.

По его словам, историки привыкли считать, что все ключевые роли исполняли мужчины — они были лидерами, ремесленниками и мастерами металла.

«Это полностью разрушает предыдущие предположения. Мы так привыкли к предположению, что мужчины играли ключевые роли, мужчины были лидерами и металлургами. Здесь мы получили неопровержимое доказательство существования женщины-металлурга. А металлообработка была своеобразной космической наукой в свое время», — отметил Дэвид Доусон, директор Музея Уилтшира.

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Дополнительный анализ скелета позволил узнать больше о жизни женщины. Ее рост составил примерно 165 сантиметров, что было необычно высоким показателем для женщин бронзового века. К моменту смерти ей было около 45 лет. Она имела крепкое телосложение.

Ученые также обнаружили артрит правого запястья, в то время как левая рука оставалась относительно здоровой. Такой характер повреждений отвечает многолетней повторяющейся работе с металлическими инструментами. Еще в 2022 году отдельное исследование предположило, что этот человек мог быть искусным золотарем, который изготовлял украшения из золота.

Это не первый случай, когда ДНК вынуждает ученых пересмотреть древние представления.

Напомним, вблизи Великой пирамиды ученые обнаружили две загадочные подземные аномалии. Что же скрывает песок, пока остается загадкой.

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