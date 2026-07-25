Шаман бронзової доби, кістки якого знайшли біля Стоунхенджа, виявився жінкою

Майже 4000-річне поховання було виявлено 1801 року / © Associated Press

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Новий аналіз білків у зубах давнього родича людини Homo naledi показав, що всі досліджені скелети з південноафриканської печери Rising Star, ймовірно, належали особинам жіночої статі, хоча деякі з них раніше визначали як чоловічі.

Про це повідомило видання Live Science.

Новий аналіз стародавньої ДНК змінив багаторічні уявлення про одну з найвідоміших археологічних знахідок Великої Британії. Дослідники з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні встановили, що так званий «шаман з Аптон-Ловелла», похований близько чотирьох тисяч років тому неподалік Стоунхенджа, був жінкою.

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Рештки виявили ще 1801 року біля села Аптон-Ловелл, приблизно за 16 кілометрів на захід від Стоунхенджа.

Також археологи виявили кам’яні сокири, інструменти для обробки металу зі слідами золота, спеціальний камінь для перевірки чистоти металів, а також проколоті кістки тварин, які, ймовірно, були елементами ритуального одягу.

Археолог Вільям Каннінгтон, який проводив розкопки на початку XIX століття, припустив, що похований був чоловіком. Він зробив такий висновок, спираючись на великі розміри кісток.

Однак новий аналіз ДНК кардинально змінив ситуацію. Спочатку дослідники планували вивчити походження цієї людини та її генетичні зв’язки. Але результати виявилися несподіваними. У генетичному матеріалі були виявлені жіночі XX-хромосоми замість чоловічих XY.

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Щоб переконатися у правильності висновків, команда повторно дослідила ДНК із зуба та кістки пальця ноги. Результат щоразу залишався однаковим.Також не було знайдено жодних ознак того, що в похованні перебували рештки кількох людей.

Директор музею графства Вілтшир Девід Доусон заявив, що відкриття буквально руйнує попередні уявлення про суспільство бронзової доби.

За його словами, історики звикли вважати, що всі ключові ролі виконували чоловіки — вони були лідерами, ремісниками та майстрами металу.

«Це повністю руйнує попередні припущення. Ми так звикли до припущення, що чоловіки виконували ключові ролі, чоловіки були лідерами і металургами. Тут ми отримали незаперечний доказ існування жінки-металурга. А металообробка була своєрідною космічною наукою свого часу», — зазначив Девід Доусон, директор Музею Вілтшира.

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Додатковий аналіз скелета дозволив дізнатися більше про життя цієї жінки. Її зріст становив приблизно 165 сантиметрів, що було незвично високим показником для жінок бронзової доби. На момент смерті їй було близько 45 років. Вона мала міцну статуру.

Учені також виявили артрит правого зап’ястя, тоді як ліва рука залишалася відносно здоровою. Такий характер ушкоджень відповідає багаторічній повторюваній роботі з металевими інструментами. Ще у 2022 році окреме дослідження припустило, що ця людина могла бути вправним золотарем, який виготовляв прикраси із золота.

Це не перший випадок, коли ДНК змушує вчених переглянути давні уявлення.

Нагадаємо, поблизу Великої піраміди вчені виявили дві загадкові підземні аномалії. Що саме приховує пісок, поки залишається загадкою.

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