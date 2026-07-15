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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Інфанта Софія в білому топі та блакитних штанях відвідала з сестрою-принцесою археологічний комплекс

19-річна інфанта Софія склала компанію своїй сестрі принцесі Леонор на новому публічному заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Доньки короля та королеви Іспанії оглянули археологічний комплекс Емпурієс, після чого зустрінуться зі своїми батьками в Жироні.

Після прибуття на археологічний об’єкт принцесу та інфанту біля підніжжя стіни зустріли директорка комплексу Моніка Боррель і координаторка Археологічного музею Емпурієса Марта Сантос. Від цього входу до стародавнього міста дівчата розпочали екскурсію, щоб дізнатися, як греки заселили ці береги у VI столітті до нашої ери завдяки морській торгівлі, пише vanitatis.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія одягла білий подовжений топ у поєднанні з блакитними широкими штанями та небесно-блакитними еспадрильями. Її довге русяве волосся було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Сестра Софії — принцеса Леонор – одягла білий топ і штани також у поєднанні з еспадрильями та підібрала сумку до тону.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
234
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