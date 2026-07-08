Стильні сестри інфанта Софія та принцеса Леонор відвідали захід у Сарагосі

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

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Передбачалося, що це буде третій самостійний захід інфанти Софії, але сюрпризом стала присутність її сестри принцеси Леонор.

Для цього разу Софія обрала літній образ, що підкреслює її простоту: перероблена блузка в стилі бохо, сині штани від Клоді Перло, пошиті з тонкої тканини, що ідеально пасують для нинішньої спеки на півострові, і взула нові білі еспарильї від мурсійського бренду Picón. Інфанта розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Її сестра принцеса Леонор одягла цього дня синю лляну сорочку з короткими рукавами від Zara, білі штани-кльош і взула білі кросівки. Волосся принцеса також розпустила і зробила макіяж, що акцентує увагу на її природній красі.

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Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

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