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Стильні сестри інфанта Софія та принцеса Леонор відвідали захід у Сарагосі
Іспанська принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія відвідали серію майстер-класів, присвячених першому врученню грантів «Docentes Referentes» Фонду Іберкаха, у монастирі Нуестра-Сеньйора-де-Когульяда в Сарагосі.
Передбачалося, що це буде третій самостійний захід інфанти Софії, але сюрпризом стала присутність її сестри принцеси Леонор.
Для цього разу Софія обрала літній образ, що підкреслює її простоту: перероблена блузка в стилі бохо, сині штани від Клоді Перло, пошиті з тонкої тканини, що ідеально пасують для нинішньої спеки на півострові, і взула нові білі еспарильї від мурсійського бренду Picón. Інфанта розпустила волосся та зробила легкий макіяж.
Її сестра принцеса Леонор одягла цього дня синю лляну сорочку з короткими рукавами від Zara, білі штани-кльош і взула білі кросівки. Волосся принцеса також розпустила і зробила макіяж, що акцентує увагу на її природній красі.