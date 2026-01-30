ТСН у соціальних мережах

У блейзері від Zara та синіх джинсах: інфанта Софія відвідала центр для собак

Молодша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції — інфанта Софія — прибула сьогодні з візитом до фонду ONCE Guide Dog Foundation у Мадриді.

Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Софія, яка приїхала до Іспанії з Лісабона, де вона навчається в коледжі Forward College, відвідала Боаділья-дель-Монте, щоб оглянути Центр розведення і навчання собак-поводирів фонду ONCE, який займається розведенням та навчанням собак-поводирів для сліпих або слабозорих людей.

Для виходу в світ інфанта Софія обрала зручне вбрання, яке ідеально підходить для такого заходу. Її лук складався з блейзера від Zara з сірої вовни в ялинку, чорного светра під низом з круглим вирізом і синіх джинсів-кльош з рваним краєм. Взута вона була в чорні ботильйони на низькому широкому підборі. Жодних прикрас дівчина надівати не стала, лише зробила легкий денний макіяж і розпустила довге волосся.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Тим часом батьки Софії — король і королева Іспанії — вчора відвідали заупокійну месу, організовану єпархією міста Уельви на згадку про 45 людей, які загинули в залізничній катастрофі в Адамузі.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

