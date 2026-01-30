- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
У блейзері від Zara та синіх джинсах: інфанта Софія відвідала центр для собак
Молодша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції — інфанта Софія — прибула сьогодні з візитом до фонду ONCE Guide Dog Foundation у Мадриді.
Софія, яка приїхала до Іспанії з Лісабона, де вона навчається в коледжі Forward College, відвідала Боаділья-дель-Монте, щоб оглянути Центр розведення і навчання собак-поводирів фонду ONCE, який займається розведенням та навчанням собак-поводирів для сліпих або слабозорих людей.
Для виходу в світ інфанта Софія обрала зручне вбрання, яке ідеально підходить для такого заходу. Її лук складався з блейзера від Zara з сірої вовни в ялинку, чорного светра під низом з круглим вирізом і синіх джинсів-кльош з рваним краєм. Взута вона була в чорні ботильйони на низькому широкому підборі. Жодних прикрас дівчина надівати не стала, лише зробила легкий денний макіяж і розпустила довге волосся.
Тим часом батьки Софії — король і королева Іспанії — вчора відвідали заупокійну месу, організовану єпархією міста Уельви на згадку про 45 людей, які загинули в залізничній катастрофі в Адамузі.