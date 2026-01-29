ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
2 хв

30 січня — яке церковне свято, що не слід робити з дітьми, інакше виростуть неслухняними

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 30 січня

Церковне свято 30 січня / © pexels.com

Завтра, 30 січня, в православному календарі день пам’яті трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого. Свято називають ще Собор трьох святителів. Його встановлено, щоб вшанувати трьох великих святителів одночасно.

Василій Великий (330–379) — єпископ Кесарії Каппадокійської, відомий своєю аскетичною діяльністю, літургійними реформами і трактатами про Святу Трійцю. Він став символом чернецтва та богословської мудрості.

Григорій Богослов (329–389) — архієпископ Константинополя, знаний за красу і глибину своїх промов і творів про Святу Трійцю та християнське життя. Його часто називають «Прекрасним» за чудову красномовність.

Іван Золотоустий (349–407) — архієпископ Константинополя, видатний проповідник і письменник, автор численних тлумачень Святого Письма та морально-етичних настанов. Його назвали «Золотоустим» за неперевершену красу промов.

Прикмети 30 січня

Народні прикмети 30 січня / © unsplash.com

Народні прикмети 30 січня / © unsplash.com

  • Хмари низько над землею — до сильного морозу найближчими днями.

  • Пташки низько літають — буде холодно, високо — тепліше.

  • Туман — до теплої, але вологої погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще утриматися від сварок та покарань дітей — вважалося, що тоді вони виростуть неслухняними. Жінкам не радять братися за рукоділля: через це свято ще називають Днем трьох святителів-непрядильників.

Що можна робити завтра

Цього дня в храмах відправляють урочисті богослужіння, присвячені трьом великим святителям. Віряни звертаються до них з молитвами про сімейне щастя, взаєморозуміння та добробут у домі.

Василій Великий допомагає позбавитися від злоби й спокус та зміцнити духовну стійкість. Григорій Богослов наставляє на правильний шлях і підтримує у виправленні помилок; його також просять про прозріння тих, хто збився зі шляху віри. Іван Золотоустий оберігає від ошуканства та підступів, допомагає розпізнати правду серед брехні.

Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie