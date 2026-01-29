- Дата публікації
30 січня — яке церковне свято, що не слід робити з дітьми, інакше виростуть неслухняними
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 30 січня, в православному календарі день пам’яті трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого. Свято називають ще Собор трьох святителів. Його встановлено, щоб вшанувати трьох великих святителів одночасно.
Василій Великий (330–379) — єпископ Кесарії Каппадокійської, відомий своєю аскетичною діяльністю, літургійними реформами і трактатами про Святу Трійцю. Він став символом чернецтва та богословської мудрості.
Григорій Богослов (329–389) — архієпископ Константинополя, знаний за красу і глибину своїх промов і творів про Святу Трійцю та християнське життя. Його часто називають «Прекрасним» за чудову красномовність.
Іван Золотоустий (349–407) — архієпископ Константинополя, видатний проповідник і письменник, автор численних тлумачень Святого Письма та морально-етичних настанов. Його назвали «Золотоустим» за неперевершену красу промов.
Прикмети 30 січня
Хмари низько над землею — до сильного морозу найближчими днями.
Пташки низько літають — буде холодно, високо — тепліше.
Туман — до теплої, але вологої погоди.
Що завтра не можна робити
Цього дня краще утриматися від сварок та покарань дітей — вважалося, що тоді вони виростуть неслухняними. Жінкам не радять братися за рукоділля: через це свято ще називають Днем трьох святителів-непрядильників.
Що можна робити завтра
Цього дня в храмах відправляють урочисті богослужіння, присвячені трьом великим святителям. Віряни звертаються до них з молитвами про сімейне щастя, взаєморозуміння та добробут у домі.
Василій Великий допомагає позбавитися від злоби й спокус та зміцнити духовну стійкість. Григорій Богослов наставляє на правильний шлях і підтримує у виправленні помилок; його також просять про прозріння тих, хто збився зі шляху віри. Іван Золотоустий оберігає від ошуканства та підступів, допомагає розпізнати правду серед брехні.