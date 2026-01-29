Божевільним голом у ворота "Реала": Трубін увійшов до історії Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін / © Associated Press

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін увійшов до історії Ліги чемпіонів.

24-річний український голкіпер забив гол на останніх секундах матчу заключного туру основного етапу проти мадридського "Реала".

На 90+8-й хвилині поєдинку Трубін ударом головою замкнув подачу зі штрафного та вивів португальський клуб до плейоф Ліги чемпіонів.

Анатолій став лише п'ятим воротарем в історії Ліги чемпіонів, який забив гол у чужі ворота. Інші чотири: Ганс-Йорг Бутт, Сінан Болат, Вінсент Еньєама та Іван Проведель.

Трубін є третім голкіпером, якому вдалося відзначитися з гри – раніше це робили Болат та Проведель.

Анатолій також став першим воротарем, який забив мадридському "Реалу" в єврокубках.

Крім того, це перший випадок, коли гол воротаря напряму забезпечив команді путівку до плейоф Ліги чемпіонів.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різничею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що Трубін прокоментував свій неймовірний гол у переможному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала".