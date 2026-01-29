ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Моурінью прокоментував рятівний гол Трубіна в матчі Ліги чемпіонів проти "Реала"

"Особливий" відреагував на фантастичний гол українського воротаря.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жозе Моурінью

Жозе Моурінью / © Associated Press

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью прокоментував гол українського воротаря Анатолія Трубіна в домашньому матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала".

За рахунку 3:2 на користь своєї команди, який не влаштовував "орлів" і означав для них виліт з єврокубків, Трубін пішов до чужих воріт і ударом головою замкнув подачу зі штрафного.

Таким чином, Анатолій установив остаточний рахунок поєдинку – 4:2 на користь лісабонського клубу. Саме гол Трубіна став вирішальним для "Бенфіки" й підняв португальську команду на останнє прохідне місце до плейоф Ліги чемпіонів.

"Я вигравав і програвав матчі та протистояння на останніх хвилинах, але ніколи – коли воротар забиває гол, який із задоволенням забили б найкращі нападники. Я думав, що вже пережив усе.

Момент, коли я міняю Антоніу та Івановича – це щоб "зачинити двері". Але потім, очевидно, десь був забитий гол, і цього вже стало недостатньо. Сам Трубін теж до кінця не розумів, що відбувається. Коли є фланговий стандарт, ми повинні йти ва-банк. Або вбиваємо, або помираємо стоячи. Велетень забиває фантастичний гол, і для "Бенфіки" це фантастична ніч", – сказав Моурінью після матчу.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різничею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що Трубін прокоментував свій неймовірний гол у переможному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала".

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie