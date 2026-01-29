Моурінью прокоментував рятівний гол Трубіна в матчі Ліги чемпіонів проти "Реала"

Жозе Моурінью / © Associated Press

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью прокоментував гол українського воротаря Анатолія Трубіна в домашньому матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала".

За рахунку 3:2 на користь своєї команди, який не влаштовував "орлів" і означав для них виліт з єврокубків, Трубін пішов до чужих воріт і ударом головою замкнув подачу зі штрафного.

Таким чином, Анатолій установив остаточний рахунок поєдинку – 4:2 на користь лісабонського клубу. Саме гол Трубіна став вирішальним для "Бенфіки" й підняв португальську команду на останнє прохідне місце до плейоф Ліги чемпіонів.

"Я вигравав і програвав матчі та протистояння на останніх хвилинах, але ніколи – коли воротар забиває гол, який із задоволенням забили б найкращі нападники. Я думав, що вже пережив усе.

Момент, коли я міняю Антоніу та Івановича – це щоб "зачинити двері". Але потім, очевидно, десь був забитий гол, і цього вже стало недостатньо. Сам Трубін теж до кінця не розумів, що відбувається. Коли є фланговий стандарт, ми повинні йти ва-банк. Або вбиваємо, або помираємо стоячи. Велетень забиває фантастичний гол, і для "Бенфіки" це фантастична ніч", – сказав Моурінью після матчу.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різничею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що Трубін прокоментував свій неймовірний гол у переможному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала".