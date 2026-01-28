ТСН у соціальних мережах

Збірна України з футзалу перемогла Чехію та вийшла до плейоф Євро-2026

У чвертьфіналі континентальної першості "синьо-жовті" зіграють проти Франції.

Чехія – Україна (футзал)

Чехія – Україна (футзал) / © УЄФА

Збірна України з футзалу перемогла команду Чехії в матчі заключного, 3-го туру групового етапу Євро-2026. Поєдинок на "Арена Рига" в латвійському місті Рига завершився з рахунком 3:5 на користь "синьо-жовтих".

У першому таймі підопічні Олександра Косенка двічі вразили ворота суперника – на 15-й хвилині рахунок у грі відкрив Ігор Чернявський, а вже за хвилину перевагу української команди подвоїв Євгеній Жук.

Після перерви Даниіл Абакшин оформив дубль і довів перевагу "синьо-жовтих" до розгромної, відзначившись голами на 23-й і 28-й хвилинах.

На 30-й хвилині чехи відквитали один м'яч зусиллями Давіда Дрозда. На 36-й хвилині ще один гол за чеську команду забив Адам Кноблох.

Але вже на 36-й хвилині Назар Швед забив п'ятий м'яч збірної України. На 39-й хвилині Радім Заруба встановив остаточний рахунок поєдинку, забивши третій гол чехів.

Огляд матчу Чехія – Україна

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що у стартовому турі чемпіонату Європи українці сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), після чого перемогли Литву (4:1). Чехи зіграли внічию з Литвою (3:3), а потім програли вірменам (4:5).

Таким чином, збірна України (6 очок) посіла друге місце квартету B та вийшла до плейоф. У чвертьфіналі суперником нашої команди стане Франція, яка стала переможцем групи A, обійшовши Хорватію, Латвію та Грузію.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.

