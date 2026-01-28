ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
30
2 хв

Загроза наступу росіян на Запоріжжя: що кажуть українські військові

На думку військових командирів, відповідальних за Запорізький напрямок, якщо російським окупантам вдасться повністю захопити Степногірськ та Гуляйполе, вони можуть продовжити рухатися в напрямку Оріхова.

Богдан Скаврон
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН

Російська окупаційна армія не має достатніх ресурсів для масштабного наступу на Запоріжжя, але може спробувати захопити місто Оріхів, розташоване за 65 км від обласного центру.

Таку думку висловили в коментарях hromadske військові командири, відповідальні за цей напрямок.

За словами співрозмовників видання, російський наступ на Запоріжжя з боку Степногріська малоймовірний, попри те, що минулого тижня групи окупантів фіксувалися вже на південь від Приморського. Таке просування, вважають військові, ускладнюватиме водна перешкода — Каховське водосховище.

«Це ділянка місцевості, яка не має достатнього покриття ґрунтів для стрімкого просування. Ну зайдуть вони в населені пункти вздовж берега. Які дії можна провести в такому разі? Два штурмових полки закриють це питання. Незалежно від концентрації, якщо не буде великої ділянки інфільтрації, то за півтора-два місяці повністю [зупинимо просування]», — пояснив командир з позивним Перун.

Ймовірнішим сценарієм, припускають військові, є рух 5 і 58 армії РФ назустріч одна одній, аби взяти в кільце Оріхів. Наступ росіян на село Комишуваху, яке розташоване посередині дороги між Запоріжжям й Оріховим), може обрізати цю основну логістичну трасу, яку зараз повністю контролюють Сил оборони.

Про можливі плани росіян наступати на Оріхів свідчить те, що вони активізувалися в напрямку Лук’янівського, звідки можуть рухатися на Комишуваху, та в Щербаках, що за 13 кілометрів від Оріхова.

Однак, як вважають військові, навряд чи це станеться швидко, адже з Гуляйполя до Оріхова росіянам потрібно подолати 30 кілометрів.

«На мою думку, противник зараз не має достатніх ресурсів для масштабного наступу з підтримкою всіх можливих засобів, тобто бронетехніки, танкових груп на одному напрямку. Тому він діє іншим способом — малими пішими групами на декількох ділянках намагається розтягнути нашу оборону й змусити перекидати наші резерви», — каже заступник комбата з позивним Ганс.

Хоча наступ росіян на Запоріжжя малоймовірний, до обласного центру можуть діставати навіть ворожі FPV-дрони, проте, як припускають військові, ці удари навряд чи будуть масовими.

«Я думаю, вони будуть повільно лізти на Запоріжжя, але спочатку підуть на Оріхів», — підсумовував загрозу один із українських офіцерів.

Нагадаємо, через російську атаку по Запоріжжю у ніч проти 28 січня в місті було пошкоджено щонайменше 12 будинків. У частині осель зникло електропостачання.

