Діти з інвалідністю отримають портативні зарядні станції: Свириденко розповіла подробиці

Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про закупівлю 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням, планують придбати зарядні станції орієнтовною ємністю 2 кВт·год, які призначені для безперебійної роботи життєво необхідних медичних та реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень світла.

«Ми змінили порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи. Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії», — заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, Фонд декарбонізації візьме на себе закупівлю та доставку обладнання. Безпосереднім розподілом станцій серед родин, які цього потребують, займатиметься Міністерство соціальної політики України. Програма має на меті створити надійний енергетичний резерв для 10 000 сімей по всій країні.

Нагадаємо, багатоквартирні будинки зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю обладнання для автономного живлення.

До слова, в Україні запускають програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу для забезпечення енергонезалежності.