Російська атака на потяг "Барвінкове-Львів-Чоп": кількість загиблих зросла

Російська атака на пасажирський потяг / © Управління ДСНС у Харківській області

Внаслідок російського удару по пасажирському потягу «Барвінкове-Львів-Чоп» загинули шестеро людей.

Харківська обласна прокуратура повідомила про це 28 січня.

«Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям», — повідомили в прокуратурі.

У близьких родичів загиблих відіб’ють біологічні зразки для проведення ДНК-експертиз, щоб остаточно підтвердити кількість жертв та співставити знайдені фрагменти тіл.

В прокуратурі наголошують, що робота експертів дозволить точно зафіксувати наслідки атаки та оформити офіційні дані про загиблих.

Нагадаємо, 27 січня ворог атакував БпЛА пасажирський поїзд на Харківщині, який курсував сполученням «Барвінкове-Львів-Чоп». За попередніми даними, по потягу було завдано удару трьома дронами-камікадзе типу «Шахед».

Дата публікації 20:00, 28.01.26

Ввеяері того ж дня стало відомо, що попередня кількість загиблих зросла. Тоді йшлося про фрагменти п’яти тіл на місці влечання.