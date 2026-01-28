- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 343
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська атака на потяг "Барвінкове-Львів-Чоп": кількість загиблих зросла
Внаслідок російського удару по пасажирському потягу загинуло шестеро людей. Судово-медичні експертизи тривають.
Внаслідок російського удару по пасажирському потягу «Барвінкове-Львів-Чоп» загинули шестеро людей.
Харківська обласна прокуратура повідомила про це 28 січня.
«Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям», — повідомили в прокуратурі.
У близьких родичів загиблих відіб’ють біологічні зразки для проведення ДНК-експертиз, щоб остаточно підтвердити кількість жертв та співставити знайдені фрагменти тіл.
В прокуратурі наголошують, що робота експертів дозволить точно зафіксувати наслідки атаки та оформити офіційні дані про загиблих.
Нагадаємо, 27 січня ворог атакував БпЛА пасажирський поїзд на Харківщині, який курсував сполученням «Барвінкове-Львів-Чоп». За попередніми даними, по потягу було завдано удару трьома дронами-камікадзе типу «Шахед».
Ввеяері того ж дня стало відомо, що попередня кількість загиблих зросла. Тоді йшлося про фрагменти п’яти тіл на місці влечання.