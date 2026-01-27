ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1318
Час на прочитання
2 хв

Під час атаки РФ по пасажирському поїзду боєць 93-ї бригади врятував десятки людей (відео)

Внаслідок атаки БпЛА РФ загинули люди. Один із пасажирів, військовий ЗСУ, допоміг врятувати десятки пасажирів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Під час атаки РФ по пасажирському поїзду боєць 93-ї бригади врятував десятки людей (відео)

Удар РФ по цивільному поїзду / © Олексій Кулеба

Серед пасажирів поїзда «Барвінкове-Львів-Чоп», який росіяни атакували «Шахедами» 27 січня, був військовослужбовець бригади з позивним «Омар». Після влучань він одним із перших кинувся допомагати людям вибратися з охоплених вогнем вагонів.

Про це повідомляє офіційний канал 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

У момент обстрілу в поїзді перебували 291 пасажир. Внаслідок атаки загинули щонайменше п’ятеро людей, ще кілька осіб отримали поранення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Боєць відкривав заблоковані двері, опускав сходи, допомагав виходити жінкам і дітям, зокрема пасажирці з немовлям, а також виносив речі та супроводжував людей у безпечне місце.

«Він допоміг пасажирам евакуюватися з палаючого потяга: відкрив двері, опустив сходи, допоміг вийти з вагона жінці з грудною дитиною, виносив речі її та інших пасажирів», — йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначають, що завдяки швидким і рішучим діям військового вдалося врятувати життя багатьом пасажирам та уникнути ще більшої кількості жертв.

Нагадаємо, російські війська здійснили атаку безпілотниками по пасажирському поїзду на Харківщині, який курсував сполученням «Барвінкове-Львів-Чоп». За попередніми даними, по складу було завдано удару трьома дронами-камікадзе типу «Шахед».

Відомо, що станом на 22:00 год. 27 січня кількість загиблих зросла.

На місці влучання ворожого БпЛА в потяг виявили фрагменти п’яти тіл, повідомили в обласній прокуратурі. Зазначається що ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертизи жертв.

Дата публікації
Кількість переглядів
1318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie