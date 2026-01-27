Під час атаки РФ по пасажирському поїзду боєць 93-ї бригади врятував десятки людей (відео)

Удар РФ по цивільному поїзду / © Олексій Кулеба

Серед пасажирів поїзда «Барвінкове-Львів-Чоп», який росіяни атакували «Шахедами» 27 січня, був військовослужбовець бригади з позивним «Омар». Після влучань він одним із перших кинувся допомагати людям вибратися з охоплених вогнем вагонів.

Про це повідомляє офіційний канал 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

У момент обстрілу в поїзді перебували 291 пасажир. Внаслідок атаки загинули щонайменше п’ятеро людей, ще кілька осіб отримали поранення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Боєць відкривав заблоковані двері, опускав сходи, допомагав виходити жінкам і дітям, зокрема пасажирці з немовлям, а також виносив речі та супроводжував людей у безпечне місце.

«Він допоміг пасажирам евакуюватися з палаючого потяга: відкрив двері, опустив сходи, допоміг вийти з вагона жінці з грудною дитиною, виносив речі її та інших пасажирів», — йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначають, що завдяки швидким і рішучим діям військового вдалося врятувати життя багатьом пасажирам та уникнути ще більшої кількості жертв.

Нагадаємо, російські війська здійснили атаку безпілотниками по пасажирському поїзду на Харківщині, який курсував сполученням «Барвінкове-Львів-Чоп». За попередніми даними, по складу було завдано удару трьома дронами-камікадзе типу «Шахед».

Відомо, що станом на 22:00 год. 27 січня кількість загиблих зросла.

На місці влучання ворожого БпЛА в потяг виявили фрагменти п’яти тіл, повідомили в обласній прокуратурі. Зазначається що ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертизи жертв.