Во время атаки РФ по пассажирскому поезду боец 93-й бригады спас десятки человек (видео)

Удар РФ по гражданскому поезду / © Алексей Кулеба

Среди пассажиров поезда «Барвинково-Львов-Чоп», который россияне атаковали «Шахедами» 27 января, был военнослужащий бригады с позывным «Омаром». После попадания он одним из первых бросился помогать людям выбраться из охваченных огнем вагонов.

Об этом сообщает официальный канал 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

В момент обстрела в поезде находился 291 пассажир. В результате атаки погибли по меньшей мере пятеро людей, еще несколько человек получили ранения. Информация о пострадавших уточняется.

Боец открывал заблокированную дверь, опускал лестницу, помогал выходить женщинам и детям, в том числе пассажирке с младенцем, а также выносил вещи и сопровождал людей в безопасное место.

В бригаде отмечают, что благодаря скорым и решительным действиям военного удалось спасти жизнь многим пассажирам и избежать еще большего количества жертв.

Напомним, российские войска совершили атаку беспилотниками по пассажирскому поезду на Харьковщине, курсировавшему сообщением «Барвенково-Львов-Чоп». По предварительным данным, по составу был нанесен удар тремя дронами-камикадзе типа «Шахед».

Известно, что по состоянию на 22:00. 27 января количество погибших возросло.

На месте попадания вражеского БПЛА в поезде обнаружили фрагменты пяти тел, сообщили в областной прокуратуре. Отмечается, что идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертизы жертв.