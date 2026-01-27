РФ атаковала Харьков дроном "Молния": подробности

Атака дронов / © tsn.ua

Реклама

Днем 27 января в Харькове зафиксировали попадание вражеского ударного дрона.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .

«Ситуационным центром зафиксирован удар вражеского беспилотника „молния“ по Киевскому району», — сообщил Терехов.

Реклама

Также он отметил, что в настоящее время информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, в понедельник, 26 января, вечером российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному обесточению региона.