ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
413
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала Харьков дроном "Молния": подробности

Россия атаковала Киевский район Харькова беспилотником «Молния».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака дронов

Атака дронов / © tsn.ua

Днем 27 января в Харькове зафиксировали попадание вражеского ударного дрона.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .

«Ситуационным центром зафиксирован удар вражеского беспилотника „молния“ по Киевскому району», — сообщил Терехов.

Также он отметил, что в настоящее время информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, в понедельник, 26 января, вечером российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному обесточению региона.

Дата публикации
Количество просмотров
413
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie