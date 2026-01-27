- Дата публикации
РФ атаковала Харьков дроном "Молния": подробности
Россия атаковала Киевский район Харькова беспилотником «Молния».
Днем 27 января в Харькове зафиксировали попадание вражеского ударного дрона.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .
«Ситуационным центром зафиксирован удар вражеского беспилотника „молния“ по Киевскому району», — сообщил Терехов.
Также он отметил, что в настоящее время информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Напомним, в понедельник, 26 января, вечером российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному обесточению региона.