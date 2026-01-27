- Дата публикации
Открыт секрет идеального пуховика: какой наполнитель действительно не парит и не холодит
Пуховики выпускают с разными видами наполнителей, и каждый имеет свои особенности и свойства. Какой из них окажется самым теплым и удобным в носке.
Пуховик — один из самых популярных видов зимней верхней одежды. Сегодня производители предлагают варианты с натуральными и синтетическими наполнителями. Чтобы выбрать идеальный пуховик, важно знать, какой материал обеспечит тепло, лёгкость и комфорт во время морозов.
Все зимние пуховики можно условно разделить на два типа в зависимости от наполнителя:
естественный;
синтетические.
Натуральные наполнители
Натуральные пуховики наполняют пухом разных птиц. Самым теплым среди них считают пух гаги. Он не только невероятно легок, но и удерживает тепло лучше всех других видов. Единственное — его стоимость достаточно высока, а уход требует особого внимания. Однако для экстремальных холодов гагачий пух становится настоящим идеалом.
Пух гусиный — отличная альтернатива: легкий, долговечный и очень теплый. Он дороже утиного пуха, но за качество и тепло он того стоит.
Если бюджет ограничен, обратите внимание на утиный пух. Он тяжелее гусиного, но при этом доступнее по цене и тоже обеспечивает хорошее тепло.
Часто производители комбинируют пух с пером. Классическая пропорция — 70-80% пуха и 20-30% пера. Чем больше пуха, тем теплее будет пуховик.
Синтетические наполнители
Среди искусственных материалов самым теплым считают тинсулейт. Он гипоаллергенен, невероятно легок и хорошо подходит для экстремальных морозов. Толщина материала практически такая же, как у натурального пуха, но при этом он сохраняет тепло лучше.
Еще один популярный вариант — холофайбер. Полые волокна хорошо держат форму, гипоаллергенны, легки, легко стираются и не уменьшаются после стирки.
Чтобы обеспечить себе тепло и комфорт целой зимы, выбирайте пуховики из натурального пуха — гачащего или гусиного, желательно с содержанием пуха 80% и более. Если же важна гипоаллергенность и практичность, следует обратить внимание на высококачественные синтетические наполнители, такие как тинсулейт или холофайбер. Тинсулейт дополнительно влагостойкий и невероятно теплый, а холофайбер — легкий и долговечный.