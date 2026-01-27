ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
2 хв

Відкрито секрет ідеального пуховика: який наповнювач дійсно не парить і не холодить

Пуховики випускають із різними видами наповнювачів, і кожен має свої особливості та властивості. Який із них виявиться найтеплішим і найзручнішим у носінні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який наповнювач для пуховика найтепліший

Який наповнювач для пуховика найтепліший / © unsplash.com

Пуховик — один із найпопулярніших видів зимового верхнього одягу. Сьогодні виробники пропонують варіанти з натуральними та синтетичними наповнювачами. Щоб обрати ідеальний пуховик, важливо знати, який матеріал забезпечить тепло, легкість і комфорт під час морозів.

Усі зимові пуховики можна умовно поділити на два типи залежно від наповнювача:

  • натуральні;

  • синтетичні.

Натуральні наповнювачі

Натуральні пуховики наповнюють пухом різних птахів. Найтеплішим серед них вважають пух гаги. Він не лише неймовірно легкий, а й утримує тепло краще за всі інші види. Єдине — його вартість доволі висока, а догляд потребує особливої уваги. Проте для екстремальних холодів гагачий пух стає справжнім ідеалом.

Пух гусячий — відмінна альтернатива: легкий, довговічний і дуже теплий. Він дорожчий за качиний пух, але за якість і тепло він того вартий.

Якщо бюджет обмежений, зверніть увагу на качиний пух. Він важчий за гусячий, але при цьому доступніший за ціною і теж забезпечує гарне тепло.

Часто виробники комбінують пух із пером. Класична пропорція — 70-80% пуху та 20-30% пера. Чим більше пуху, тим теплішим буде пуховик.

Синтетичні наповнювачі

Серед штучних матеріалів найтеплішим вважають тінсулейт. Він гіпоалергенний, неймовірно легкий і добре підходить для екстремальних морозів. Товщина матеріалу практично така ж, як у натурального пуху, але при цьому він зберігає тепло краще.

Ще один популярний варіант — холофайбер. Порожнисті волокна добре тримають форму, гіпоалергенні, легкі, легко перуться і не зменшуються після прання.

Щоб забезпечити собі тепло і комфорт цілої зими, обирайте пуховики з натурального пуху — гагачого або гусячого, бажано з вмістом пуху 80% і більше. Якщо ж важлива гіпоалергенність і практичність, варто звернути увагу на високоякісні синтетичні наповнювачі, такі як тінсулейт або холофайбер. Тінсулейт додатково вологостійкий і неймовірно теплий, а холофайбер — легкий і довговічний.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie