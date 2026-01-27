Відкрито секрет ідеального пуховика: який наповнювач дійсно не парить і не холодить

Який наповнювач для пуховика найтепліший / © unsplash.com

Пуховик — один із найпопулярніших видів зимового верхнього одягу. Сьогодні виробники пропонують варіанти з натуральними та синтетичними наповнювачами. Щоб обрати ідеальний пуховик, важливо знати, який матеріал забезпечить тепло, легкість і комфорт під час морозів.

Усі зимові пуховики можна умовно поділити на два типи залежно від наповнювача:

натуральні;

синтетичні.

Натуральні наповнювачі

Натуральні пуховики наповнюють пухом різних птахів. Найтеплішим серед них вважають пух гаги. Він не лише неймовірно легкий, а й утримує тепло краще за всі інші види. Єдине — його вартість доволі висока, а догляд потребує особливої уваги. Проте для екстремальних холодів гагачий пух стає справжнім ідеалом.

Пух гусячий — відмінна альтернатива: легкий, довговічний і дуже теплий. Він дорожчий за качиний пух, але за якість і тепло він того вартий.

Якщо бюджет обмежений, зверніть увагу на качиний пух. Він важчий за гусячий, але при цьому доступніший за ціною і теж забезпечує гарне тепло.

Часто виробники комбінують пух із пером. Класична пропорція — 70-80% пуху та 20-30% пера. Чим більше пуху, тим теплішим буде пуховик.

Синтетичні наповнювачі

Серед штучних матеріалів найтеплішим вважають тінсулейт. Він гіпоалергенний, неймовірно легкий і добре підходить для екстремальних морозів. Товщина матеріалу практично така ж, як у натурального пуху, але при цьому він зберігає тепло краще.

Ще один популярний варіант — холофайбер. Порожнисті волокна добре тримають форму, гіпоалергенні, легкі, легко перуться і не зменшуються після прання.

Щоб забезпечити собі тепло і комфорт цілої зими, обирайте пуховики з натурального пуху — гагачого або гусячого, бажано з вмістом пуху 80% і більше. Якщо ж важлива гіпоалергенність і практичність, варто звернути увагу на високоякісні синтетичні наповнювачі, такі як тінсулейт або холофайбер. Тінсулейт додатково вологостійкий і неймовірно теплий, а холофайбер — легкий і довговічний.