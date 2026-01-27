Росія посилює атаки на Запорізькому напрямку: що відомо

Фронт на Запорізькому напрямку Фото DeepState

Російська армія продовжує чинити активний тиск на позиції Сил оборони України в районі Степногірська Запорізької області.

За даними аналітиків DeepState, за останні кілька днів зафіксовано появу ворожої піхоти невеликими групами — від поодиноких бійців до підрозділів чисельністю 2-4 особи.

Попри заяви російської сторони про нібито повний контроль над Степногірськом, противник не припиняє спроб заходити в населений пункт. Також тривають атаки з напрямку Приморського з метою просунутися вглиб української території.

Українські підрозділи, зокрема оператори безпілотних систем, щоденно завдають ударів по виявлених цілях, не дозволяючи противнику закріплюватися та накопичувати живу силу для подальших наступальних дій.

Також повідомляється про спроби проникнення диверсійних груп у районах Лук’янівського та Новояковлівки. В Новояковлівці тривають пошукові та зачистні заходи щодо виявлення ворожих військових, яким раніше вдалося зайти в село.

Раніше у Росії заявляли про нібито активний наступ на Запорізькому напрямку та «наближення» до обласного центру. Водночас, за інформацією української сторони, ці заяви не відповідають реальній ситуації, оскільки атаки противника мають характер поодиноких штурмів і зазнають значних втрат.

Днями Росія атакувала Запоріжжя дронами. Російські БпЛА вдарили по об’єкту інфраструктури, спричинивши пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих.