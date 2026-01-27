- Дата публікації
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила стать свого первістка
Блогерка дізналася стать дитини під час гендер-вечірки.
Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — розсекретила стать своєї дитини. Майбутні батьки влаштували гендер-паті, під час якого дізналися, що у них буде дівчинка.
В Instagram Інна опублікувала відео важливого моменту, коли вони дізналися про стать первістка. Інна з чоловіком Іваном стояли на тематичній фотозоні, натисли на кнопку і позаду них вибухнув дим рожевого кольору, який означав, що вони чекають на донечку.
«Я досі не можу повірити. Ми так на тебе чекаємо», — написала блогер у дописі.
