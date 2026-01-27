ТСН у соціальних мережах

Ніколь Кідман з’явилася на Тижні моді в гарній сукні, але всі говорять тільки про її цікаве взуття

Дизайнер Матьє Блазі, який очолив Chanel 2025 року, презентував у Парижі першу колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Гостями заходу стали відомі жінки з усіх сфер шоубізнесу, зокрема оскароносна акторка Ніколь Кідман.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ванесса Параді, Ніколь Кідман та Грейсі Абрамс на показі Chanel

Ванесса Параді, Ніколь Кідман та Грейсі Абрамс на показі Chanel / © Getty Images

Голлівудська діва з’явилася в образі, який одночасно віддавав шану вічній класиці Коко Шанель та новому сміливому баченню дизайнера. Акторка позувала у чорній сукні, верхня частина якої виготовлена ​​з гладкого чорного атласу на прикрашена пір’ям з білими акцентами. Пір’я було на шиї вбрання та повторювалося на стегнах, де утворювало об’ємну баску, яка візуально підкреслювала талію та додавала театральності цьому вишуканому силуету. Спідниця ж у вбрання була прямою і розшита лелітками.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Кідман доповнила цей лук скульптурними двоколірними туфлями, хвилястий V-подібний виріз яких візуально подовжував стопу та додавав шарму з нотками ретро. Також акторка тримала у руці сумку з текстурної шкіри і одягла на очі окуляри у темній оправі.

Під час показу Ніколь, звісно ж, сиділа у першому раду з іншими зірками, зокрема поруч Ванеси Параді — давньої музи бренду.

Ванесса Параді, Ніколь Кідман та Грейсі Абрамс на показі Chanel / © Getty Images

Ванесса Параді, Ніколь Кідман та Грейсі Абрамс на показі Chanel / © Getty Images

Також на показі помілити ще одну відому акторку — Тільду Свінтон, яка теж є амбасадоркою Модного дому і не пропускає показів. Вона теж сфотографувалась з Кідман, яка накинула на плечі жакет.

Ніколь Кідман, Фернанда Торрес, Тільда ​​Свінтон та Едвард Еннінфул на показі Chanel / © Associated Press

Ніколь Кідман, Фернанда Торрес, Тільда ​​Свінтон та Едвард Еннінфул на показі Chanel / © Associated Press

Цього разу акторка прийшла на показ без доньок, хоча минулого року брала їх із собою на показ дебютної колекції Блазі на сезон весна-літо 2026. Та поява стала дуже промовистою, адже акторка вийшла у світ з доньками вперше після новин про розлучення з чоловіком.

Образи Ніколь Кідман (43 фото)

