Олена Зеленська у графітовому костюмі і з гарною зачіскою виступила на заході

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у презентації державного стандарту безбар’єрної мови «Термінологія безбар’єрності».

Там дружина президента постала в новому діловому образі. На ній був костюм графітового кольору, який складався з двобортного жакета і штанів, а також строга сіра сорочка.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила гарним укладанням з локонами і боковим проділом, ніжним макіяжем і сережками-кулями.

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі в Житомирі постала в жакеті оверсайз і сорочці з ажурним коміром.