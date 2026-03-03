- Дата публікації
Олена Зеленська у графітовому костюмі і з гарною зачіскою виступила на заході
Перша леді продемонструвала новий діловий аутфіт.
Олена Зеленська взяла участь у презентації державного стандарту безбар’єрної мови «Термінологія безбар’єрності».
Там дружина президента постала в новому діловому образі. На ній був костюм графітового кольору, який складався з двобортного жакета і штанів, а також строга сіра сорочка.
Аутфіт перша леді доповнила гарним укладанням з локонами і боковим проділом, ніжним макіяжем і сережками-кулями.
Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі в Житомирі постала в жакеті оверсайз і сорочці з ажурним коміром.