У Мережі повідомили про "смерть" Квентіна Тарантіно на Близькому Сході: представник режисера відреагував

Квентін Тарантіно / © Associated Press

Один з найвпливовіших американських режисерів сучасності Квентін Тарантіно, автор культових стрічок «Кримінальне чтиво» та «Убити Білла», опинився в центрі гучного скандалу — цього разу не через кіно, а через шокувальні чутки, що стрімко розлетілися Мережею.

У соцмережі X (колишній Twitter) стрімко розлетілася чутка про нібито загибель культового режисера Тарантіно. В дописах стверджувалося, що він став жертвою ракетного удару під час ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Представники оточення режисера в коментарі Daily Mail запевнили журналістів, що він живий і перебуває у безпечному місці. Жодних офіційних підтверджень трагедії немає.

Поштовхом до хвилі паніки став популярний акаунт із великою аудиторією, який без жодних доказів повідомив про «смерть» постановника та навіть приписав свої слова авторитетному виданню Deadline. Публікація швидко розійшлася Мережею, її почали цитувати інші користувачі, а згодом підхопили й окремі онлайн-ресурси.

Додаткової правдоподібності вигаданим новинам надали сфабриковані зображення, створені за допомогою штучного інтелекту. На них нібито був зображений Квентін Тарантіно в укритті на території Ізраїлю, проте підробку викрили. Частину публікацій з неправдивим змістом уже маркує система Grok — вбудований ШІ платформи X, який попереджає користувачів про сумнівність інформації.

Інцидент із «похованням» відомих зірок вкотре продемонстрував, як швидко неперевірена інформація може поширюватися в соцмережах, особливо в періоди глобальної напруженості.

Нагадаємо, на Близькому Сході з новою силою вдарила війна, яка зачепила й Дубай. Там наразі застрягла співачка MamaRika з сином, які тепер не можуть виїхати.