Анастасія Цимбалару серйозно травмувалась: "Коли просила стабільності, я мала на увазі інше"
Артистка пояснила, що сталось.
Українська акторка Анастасія Цимбалару серйозно травмувалась.
Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Артистка говорить, що зламала мізинець на лівій нозі. Анастасія Цимбалару показала, як її палець посинів. Акторка жартує, що це вже своєрідна традиція. Торік знаменитість теж навесні ламала мізинець, але правої ноги.
"Є у мене одна традиція: навесні ламати собі мізинці. Минулого року правої ноги, цьогоріч – лівої. Для балансу, так би мовити", - ділиться знаменитість.
Артистка також не стрималась, аби не пожартувати. Акторка ділиться, що, звичайно, хотіла стабільності в житті, але все-таки не такої.
"Коли я просила стабільності у своєму житті, я мала на увазі дещо інше", - жартує знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Шарліз Терон шокувала, як дістала серйозні травми. Сталося це на знімальному майданчику фільму "Вершина", де артистка грає головну роль.