Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
595
Час на прочитання
1 хв

Маша Єфросиніна похизувалася стрункою фігурою в купальнику та розсекретила власний раціон

Відома телеведуча зазначила, що з продуктів виключає зі свого раціону.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © пресслужба каналу "1+1"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна знову здивувала підписників та опублікувала мотивувальний допис. У своїх Instagram-історіях зірка поділилася кадром з відпочинку — на фото вона позує перед дзеркалом у зеленому купальнику та стильних сонцезахисних окулярах.

Струнка й підтягнута фігура телеведучої завжди викликала хвилю компліментів і запитань від підписників. На знімку Маша має спортивний та впевнений вигляд, що зацікавлює у секретах, як зірці вдається триматися в такій формі. Фотографія була опублікована у відповідь на запитання підписників:

«Маєте гарний вигляд, чи є м’ясо в раціоні?»

Єфросиніна відповіла без зайвої інтриги:

«В моєму раціоні є все».

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Втім зірка уточнила, що свідомо відмовилася від низки продуктів, вона зазначає:

  • цукор;

  • біле тісто;

  • кетчуп, майонез тощо;

  • сосиски, ковбаси тощо;

  • солодкі газовані напої.

Телеведуча не вперше говорить про збалансоване харчування та дисципліну як основу гарного самопочуття. Водночас вона наголошує, що не підтримує крайнощів і радикальних дієт, обираючи усвідомлений підхід до їжі та регулярну фізичну активність.

Судячи з нового фото, такий стиль життя приносить свої плоди — Маша має впевнений та енергійний вигляд і надихає прихильників дбати про себе без фанатизму, але з любов’ю до власного тіла.

Нагадаємо, Тіна Кароль відповіла на провокативні запитання від підписників. Співачка розкрила головний секрет своєї молодості.

Дата публікації
Кількість переглядів
595
Наступна публікація

