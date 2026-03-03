Маша Єфросиніна похизувалася стрункою фігурою в купальнику та розсекретила власний раціон

Маша Єфросиніна / © пресслужба каналу "1+1"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна знову здивувала підписників та опублікувала мотивувальний допис. У своїх Instagram-історіях зірка поділилася кадром з відпочинку — на фото вона позує перед дзеркалом у зеленому купальнику та стильних сонцезахисних окулярах.

Струнка й підтягнута фігура телеведучої завжди викликала хвилю компліментів і запитань від підписників. На знімку Маша має спортивний та впевнений вигляд, що зацікавлює у секретах, як зірці вдається триматися в такій формі. Фотографія була опублікована у відповідь на запитання підписників:

«Маєте гарний вигляд, чи є м’ясо в раціоні?»

Єфросиніна відповіла без зайвої інтриги:

«В моєму раціоні є все».

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Втім зірка уточнила, що свідомо відмовилася від низки продуктів, вона зазначає:

цукор;

біле тісто;

кетчуп, майонез тощо;

сосиски, ковбаси тощо;

солодкі газовані напої.

Телеведуча не вперше говорить про збалансоване харчування та дисципліну як основу гарного самопочуття. Водночас вона наголошує, що не підтримує крайнощів і радикальних дієт, обираючи усвідомлений підхід до їжі та регулярну фізичну активність.

Судячи з нового фото, такий стиль життя приносить свої плоди — Маша має впевнений та енергійний вигляд і надихає прихильників дбати про себе без фанатизму, але з любов’ю до власного тіла.

