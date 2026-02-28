Тіна Кароль розкрила головний секрет своєї молодості: "Наче завжди 20"

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль розкрила головний секрет своєї молодості.

Артистка це зробила в Instagram-stories, коли відповідала на запитання прихильників. Зокрема, у зірки поцікавились, як вона підтримує молодість. Фани співачки зазначили, що вона має такий вигляд, ніби їй завжди 20 років. Тож, вони запитали артистку, в чому ж її секрет.

Виконавиця не стала уникати відповіді. Виявляється, тут справа не в чудодійних засобах, а в дещо іншому. Тіна Кароль говорить, що просто розвиває в собі нейропластичність. Співачка постійно розвивається, навчається нового, що допомагає формувати нейронні зв'язки та перебудовувати ті, що існують.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

"Нейропластичність - здатність мозку змінюватися, адаптуватися та реорганізовуватися протягом усього життя, утворюючи нові нейронні зв'язки та перебудовуючи існуючі. Цей процес дозволяє нам навчатися, запам'ятовувати, відновлюватися після травм, адаптуватися до нового досвіду та змінювати поведінку", - відповіла артистка.

