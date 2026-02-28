ТСН у соціальних мережах

Ніколас Карма розсекретив найдорожчий look зірки, який він знімав

Найдорожчий look, який знімав Ніколас Карма, був у відомої співачки. І все це завдяки сумочці.

Валерія Сулима
Ніколас Карма

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Відомий український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки своїм роликам в TikTok, розсекретив найдорожчий look, який він знімав.

Зірка Мережі робить короткі відео, де він підходить до перехожих та запитує про вартість вбрання. Все частіше у роликах блогера з'являються знаменитості. Ніколас Карма на проєкті "Наодинці з Гламуром" розсекретив, у кого з них був найдорожчий look. Блогер вважає, що цей рейтинг очолює співачка Оля Полякова. А все завдяки її сумочці Birkin, які виготовляють лише вручну, в маленькій кількості та використовують преміальні матеріали. Ніколас Карма говорить, що за весь час, що він знімав відео, нікого з героїв не було сумок цього бренду.

"Оля Полякова нещодавно в мене була. У неї була сумка Birkin. У жодної героїні, а я знімаю три з половиною роки, не було сумки Birkin. А в неї, якщо не помиляюся, сім. Ну, це найдорожчий, напевно, look", - розсекретив блогер Анні Севастьяновій.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ДЕНИСЕНКО показує нового КОХАНОГО, Могилевська розкриває СЕКРЕТ, а Довженко розповідає про ЗАРУЧИНИ

Нагадаємо, Анна Севастьянова поспілкувалась із Ніколосом Кармою на допрем'єрному показі фільму "Мавка. Справжній міф". Там ведуча також взяла коментар в акторки Наталки Денисенко. У новому випуску "Наодинці з Гламуром" артистка гостро висловилась про свої стосунки.

