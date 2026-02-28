Скандальну Ірину Шейк жорстко "рознесли" за ігнорування війни в Україні

Ірина Шейк / © Associated Press

Російську модель Ірину Шейк жорстко "рознесли" за ігнорування війни в Україні.

Росіянка цьогоріч стала однією зі співведучих італійського музичного фестивалю Санремо, переможець якого представлятиме Італію на "Євробаченні-2026". На прессокнфереції модель запитали про війну в Україні. Раніше скандальна Ірина Шейк відмовчувалась. Цей раз не став винятком. Вона прирівняла війну до політики і зазначила, що не коментує подібні теми. Відео з коментарем моделі поширило видання La Repubblica.

"Я не хочу говорити нічого політичного, бо я тут, щоб святкувати кохання, музику та єдність, і я тут, щоб принести позитивну енергію. Я думаю, що у світі відбувається багато речей, і я рада бути з вами та бачити ваші усмішки. Але я не хочу вдаватися в політичні питання", - видала росіянка.

Ірина Шейк / © Associated Press

Проте в Мережі не оцінили такої позиції відомої моделі. Своє обурення у коментарях висловлювали не лише українці, а й іноземці. Зокрема, користувачі зауважили, що Ірина Шейк не живе в Росії, не залежна там від роботи, не є жертвою режиму, тож її позиції свідома. Також юзерів обурило прирівнювання моделлю війни до політики.

Переклад: "Мені байдуже, чи хтось помирає, страждає чи живе в нелюдських умовах. Я тут, щоб розважатися та заробляти гроші".

Мовчання Ірини про війну не пов'язане з її страхом за своє життя: вона послідовно підтримує путіна. Просто погугліть новину про те, що через п'ять місяців після початку повномасштабної війни в Україні Ірина опублікувала усміхнене селфі, тримаючи біографію путіна. Це її вибір; вона не жертва режиму.

Війна — це не політика. Війна є війна. І кожна розумна людина, особливо якщо це публічна особа, повинна мати власну думку. Ми говоримо не про локальний конфлікт, ми говоримо про війну, російське вторгнення, велику війну в Європі, війну, де присутнє російське зло, і Україна тепер також захищає Європу.

Що Ірина Шейк говорить про війну в Україні

Модель, яка багато років не живе в Росії, відмовчується про російське вторгнення до України. Єдине, 1 березня 2022 року вона опублікувала допис з гаслом No war (ні війні) та з посиланням на благодійні фони, що допомагають українцям. Проте, звичайно ж, незабаром модель це видалила.

А пізніше того ж таки 2022 року вона відзначилась скандалом. Модель опублікувала світлину, де зображений салат олів'є, та додала напис "Russianzz on Wednaday". Ірина Шейк значно виділила літеру Z. До слова, саме цей символ використовували окупанти, коли розпочинали вторгнення до України. Вони малювали літеру Z на своїй техніці. Щоправда, після шквалу критики, модель поквапилась видалити допис і виправдовувалась, мовляв, іноді салат - це просто салат.

Скандальний допис Ірини Шейк / © instagram.com/irinashayk

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Пуститися берега" Реймонд Круз обурив появою у проєкті росіян. Американський актор вирішив знятися в їхньому відео.