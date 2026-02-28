Місячний гороскоп на 2–8 березня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Реклама

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 2 до 8 березня.

Понеділок, 2 березня

День талану, який буде супроводжувати кожного з нас, без винятку. Головне — почати діяти, оскільки саме собою нічого не складеться: везіння — везінням, а й самим необхідно рухатися до мети, докладаючи серйозних зусиль. Також необхідно навести лад у справах — як реальних, так і цифрових, — довівши до ладу розпочаті і з найрізноманітніших причин незавершені справи і проєкти. Також не можна ігнорувати ідеї, які в цей час можуть спасти на думку, — вони мають серйозну професійну і фінансову перспективу.

Вівторок, 3 березня

Не найлегший і найпростіший день місячного календаря, коли сили добра і зла перебувають у протиборстві. Сили організму слабшатимуть, а роздратування — і навіть агресія — наростатиме, що не найкраще позначиться на життєвій ситуації кожного з нас. Не можна дозволяти собі недобрих думок, злих слів і неблагородних вчинків — за них практично одразу ж доведеться розплатитися. Займаючись роботою, треба зосередитися на одному, але справді важливому й значущому проєкті, не витрачаючи сили на розв’язання менш важливих завдань. Не варто нічого лагодити та ремонтувати самостійно, особливо якщо йдеться про електроприлади — в такому разі потрібно звернутися до професіоналів.

Реклама

Середа, 4 березня

День світової гармонії і рівноваги, які легко порушити різким рухом або грубим словом, тому поводитися потрібно максимально тихо і спокійно. Під забороною будь-які сварки, конфлікти і з’ясування стосунків — якщо без цього ніяк не обійтися, потрібно перенести їх на інший, сприятливіший для переговорів час. Хиби й помилки, припущені в цей час, потрібно виправляти одразу ж, по гарячих слідах, інакше вже завтра врегулювати непорозуміння вже буде неможливо.

Четвер, 5 березня

Нинішній день призначений зірками для свят і веселощів, але в складних життєвих ситуаціях, коли приводів для радості мало, потрібно хоча б відмовитися від туги й невдоволення життям — зазвичай зірки вважають таке світовідчуття виявом невдячності у відповідь на їхню турботу про нас. Можна влаштовувати свята та романтичні побачення, зустрічатися з друзями та родичами, але водночас небажано переходити межу, яка відокремлює гарний настрій від нерозважливого й безконтрольного проведення часу. Через підвищений травматизм необхідно уникати посилених фізичних навантажень, від занять важливими справами також потрібно відмовитися — успіхом вони однаково не увінчаються.

П’ятниця, 6 березня

День, коли ми легко йдемо на поводі у шахраїв, беззастережно довіряючи думці — і вмовлянням — інших людей. Щоб уникнути такого сценарію, необхідно якомога менше спілкуватися з людьми з оточення, незалежно від того, наскільки добре ми їх знаємо. Оскільки фізичні сили в цей час стрімко вичерпуватимуться, витрачати їх потрібно обачно, а ще ліпше — частину часу, що в п’ятницю цілком логічно, бажано присвятити відпочинку.

Субота–неділя, 7–8 березня

19-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, один із енергетично найскладніших і найнапруженіших днів місяця. Астрологи дають рекомендації, які цілком вписуються в концепцію вихідного, хоч і не дають змоги проводити час весело й радісно — вони радять не виходити з дому, не спілкуватися з агресивно налаштованими людьми, уникати сварок та конфліктів. Небажано також гаяти час даремно — займатися треба лише дійсно важливими й потрібними справами. Також дуже важливо дотримуватися поміркованості — від харчування до манери одягатися і стилю спілкування з близькими людьми.

Реклама

Читайте також: