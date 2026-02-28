- Дата публикации
Лунный гороскоп на 2 — 8 марта: что рекомендуется делать в каждый день недели
Каждый день нашей жизни не похож на другой, и его уникальность во многом определяется характеристиками выпадающих на это время лунных суток.
Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.
С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — со 2 по 8 марта.
Понедельник 2 марта
День удачи, которая будет сопутствовать каждому из нас, без исключения. Главное — начать действовать, поскольку само по себе ничего не сложится: везение — везением, но и самим необходимо двигаться к цели, прилагая серьезные усилия. Также необходимо навести порядок в делах — как реальных, так и цифровых — доведя до ума начатые, по по самым разным причинам не завершенные дела и проекты. Также нельзя игнорировать идеи, которые в это время могут прийти в голову — они обладают серьезной профессиональной и финансовой перспективой.
Вторник 3 марта
Не самый легкий и простой день лунного календаря, когда силы добра и зла находятся в противоборстве. Силы организма будут ослабевать, а раздражение — и даже агрессия — нарастать, что не самым лучшим образом отразиться на жизненной ситуации каждого из нас. Нельзя позволять себе недобрых мыслей, злых слов и неблагородных поступков — за них практически сразу же придется расплатиться. Занимаясь работой, нужно сосредоточиться на одном, но действительно важном и значимом проекте, не растрачивая силы на решение менее важных задач. Не стоит ничего чинить и ремонтировать самостоятельно, особенно если речь идет об электроприборах — в таком случае нужно обратиться к профессионалам.
Среда 4 марта
День мировой гармонии и равновесия, которые легко нарушить резким движением или грубым словом, поэтому вести себя необходимо максимально тихо и спокойно. Под запретом любые ссоры, конфликты и выяснение отношений — если без этого никак не обойтись, нужно перенести их на другое, более благоприятное для переговоров время. Промахи и ошибки, совершенные в это время, необходимо исправлять сразу же, по горячим следам, иначе уже завтра урегулировать недоразумение уже будет возможно.
Четверг 5 марта
Нынешний день предназначен звезды для праздников и веселья, но в сложных житейских ситуациях, когда поводов для радости мало, нужно хотя бы отказаться от тоски и недовольства жизнью — как правило, звезды считают такое мироощущение проявлением неблагодарности в ответ на их заботу о нас. Можно устраивать праздники и романтические свидания, встречаться с друзьями и родственниками, но при этом нежелательно переходить аорту, отделяющую хорошее настроение от безрассудного и бесконтрольного времяпрепровождения. Из-за повышенного травматизма необходимо избегать усиленной физической нагрузки, от занятия важными делами также нужно отказаться — успехом они все равно не увенчаются.
Пятница 6 марта
День, когда мы легко идем на поводу у мошенников, безоговорочно доверяя мнению — и уговорам — других людей. Чтобы избежать такого сценария, необходимо как можно меньше общаться с окружающими людьми, вне зависимости от того, насколько хорошо мы их знаем. Поскольку физические силы в это время будут стремительна иссякать, тратить их необходимо осмотрительно, а еще лучше часть времени, что в пятницу вполне логично, желательно посвятить отдыху.
Суббота-воскресенье 7-8 марта
19-й лунный день, который продлится двое календарных суток, один из самых энергетически сложных и напряженных дней месяца. Астрологи даю рекомендации, которые вполне вписываются в концепцию выходного дня, хоть и не позволяют проводить время весело и радостно — они советуют не выходить из дома, не общаться с агрессивно настроенными людьми, избегать ссор и конфликтов. Нежелательно также тратить время впустую — заниматься нужно только действительно важными и необходимыми делами. Также очень важно соблюдать умеренность — от питания до манеры одеваться и стиля общения с близкими людьми.
