Как приготовить идеальный кофе без кофеина, рассказал Савва Либкин

Кофе / © Associated Press

Ресторатор Савва Либкин поделился формулой своего «обычного утра» с чашкой кофе. Звучит просто, однако за этой простотой, настоящий ритуал заботы о себе. Уже год каждое утро, автор без спешки, кофеина и надрыва готовит свой утренний кофе

Это не об энергии, а о состоянии. И если раньше мы воспринимали кофе как инструмент только чтобы «проснуться», сегодня все чаще он является способом побыть с собой.

Декофеинизированный кофе давно перестал быть компромиссом. Современные методы обработки позволяют сохранять вкус, аромат и сложные ноты зерна и минимизировать потерю качества.

Ингредиенты

кофе 18 г

кардамон 1 зернышко

вода 300 г

Приготовление

Прогреть воронку. Установить бумажный фильтр и пролить его кипятком, это убирает бумажный привкус. Засыпать молотый кофе. Влить 40 г воды, дать «расцвести» 30 секунд (этот этап называется bloom — выход углекислого газа). Медленно, по кругу, долить воду до 200 г.

Кардамон

Одно зернышко — прямо в помол. Кардамон не перебивает кофе, а добавляет теплую, почти кремовую глубину. Едва заметный восточный акцент. Его традиционно добавляют в кофе в странах Ближнего Востока, потому что он не только ароматизирует напиток, но и способствует лучшему пищеварению.

Температура

Оптимальная температура для заваривания фильтр кофе — 92-96°C. Именно в этом диапазоне лучше всего экстрагируются ароматические соединения и не извлекают лишней горечи.

Слишком горячая вода — перевытянет вкус, а слишком холодная — не раскроет зерно. Точность — это уважение к ингредиенту.

Бокал вместо чашки — не про пафос, а эстетику. Стекло позволяет видеть цвет напитка, оценить его прозрачность, это добавляет ощущение особенности даже в будничные дни.

В мире, где нас постоянно подгоняют, возможность сделать паузу — это привилегия. Обычное утро — это не про рецепт, а про выбор быть собой. И, возможно, именно с таких мелочей начинается ощущение, что жизнь — под контролем.