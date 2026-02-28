Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — со 2 по 8 марта?

Овен

От подписание серьезных сделок и заключения важных контрактов финансового свойства лучше воздержаться — время для них еще не пришло, а вот решение мелких материальных вопросов окажется на редкость удачным.

Реклама

Телец

Финансовые неудачи, преследующие представителей знака, предуопределены профессиональными ошибками, совершенными в недавнем прошлом: похоже, пришло время обнаружить и эффективно исправить их.

Близнецы

Не стоит затевать бизнес или открывать новое дело в доле с родственниками или друзьями: любая неудача, следствием которой станут убытки, может сделать близких людей врагами — ни в коем случае нельзя этого допускать.

Рак

С тратами важно быть осторожными всегда, но на этой неделе — особенно: чрезмерная расточительность может проделать бреши в бюджете, из-за которых впоследствии придется экономить даже на необходимых вещах.

Лев

Покупая подарки близким, важно ориентироваться не на стоимость, считая, что чем дороже, тем лучше, а на предпочтения и увлечения тех, кому данные презенты предназначены, тогда их радость будет искренней, а не показной.

Реклама

Дева

На наступающей недел не стоит начинать серьезные профессиональные дела — успехом они не увенчаются и возложенных на них финансовых ожиданий не оправдают, поэтому лучше сосредоточиться на решении мелких проблем.

Весы

Неожиданные, но вполне заслуженные финансовые поступления в виде весомой прибавке к зарплате или выплаты премии важно потратить с умом — будет обидно, если деньги уйдут незаметно, будучи выброшенными на ветер.

Скорпион

Не стоит делиться своими профессиональными — и, особенно, финансовыми — планами ни с кем, включая самых близких — родных и друзей: эмоционально рассказав о проекте, вы потеряете нужную для него энергию.

Стрелец

Финансовая помощь в виде новой — высокооплачиваемой — работы или даже смены сферы деятельности на более перспективную придет от человека, который, казалось, остался в прошлом — стоит принять его предложение.

Реклама

Козерог

Похоже, что хобби, которое некоторое время назад стало бюджетообразующим занятием, перестало приносить нужный предстаивтелям знака доход, а, значит, пришла пора его модернизировать.

Водолей

Нежелательно конфликтовать на работе, поскольку это может привести не только к изоляции в коллективе и карьерным провалам, но к финансовым потерям, что нежелательно всегда, но в это время — особенно.

Рыбы

Представителям знака, чья профессия пока еще никоим образом не связана с творчеством, необходимо хотя бы попробовать найти в ней креативную составляющую — это принесет значительный финансовый доход.

Читайте также: