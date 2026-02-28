ТСН у соціальних мережах

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 2–8 березня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 2 до 8 березня?

Овен

Від підписання серйозних угод і укладання важливих контрактів фінансового характеру краще утриматися — час для них іще не настав, а ось розв’язання дрібних матеріальних питань виявиться на рідкість вдалим.

Телець

Фінансові невдачі, що переслідують представників знака, зумовлені професійними помилками, здійсненими в недавньому минулому: схоже, настав час виявити й ефективно виправити їх.

Близнята

Не варто відкривати бізнес або нову справу в частці з родичами або друзями: будь-яка невдача, наслідком якої стануть збитки, може зробити близьких людей ворогами — у жодному разі не можна цього допускати.

Рак

З витратами важливо бути обережними завжди, але цього тижня — особливо: надмірне марнотратство може проробити пролами в бюджеті, через які згодом доведеться економити навіть на необхідних речах.

Лев

Купуючи подарунки близьким, важливо орієнтуватися не на вартість, вважаючи, що що дорожче, то краще, а на вподобання та захоплення тих, кому ці презенти призначені, тоді їхня радість буде щирою, а не показною.

Діва

Цього тижня не варто починати серйозні професійні справи — успіхом вони не увінчаються і покладених на них фінансових очікувань не виправдають, тому краще зосередитися на розв’язанні дрібних проблем.

Терези

Несподівані, але цілком заслужені фінансові надходження у вигляді вагомої надбавки до зарплати або виплати премії важливо витратити з розумом — буде прикро, якщо гроші підуть непомітно, будучи викинутими на вітер.

Скорпіон

Не варто ділитися своїми професійними — і, особливо, фінансовими — планами ні з ким, включно з найближчими — рідними і друзями: емоційно розповівши про проєкт, ви втратите потрібну для нього енергію.

Стрілець

Фінансова допомога у вигляді нової — високооплачуваної — роботи або навіть зміни сфери діяльності на більш перспективну прийде від людини, яка, здавалося, залишилася в минулому — варто прийняти її пропозицію.

Козоріг

Схоже, що хобі, яке певний час тому стало бюджетоутворювальним заняттям, припинило приносити потрібний представникам знака дохід, а отже, настав час його модернізувати.

Водолій

Небажано конфліктувати на роботі, оскільки це може призвести не тільки до ізоляції в колективі та кар’єрних провалів, а й до фінансових втрат, що небажано завжди, але в цей час — особливо.

Риби

Представникам знака, чия професія поки що жодним чином не пов’язана з творчістю, необхідно хоча б спробувати знайти в ній креативний складник — це принесе значний фінансовий дохід.

