-
Різне
- 9
- 2 хв
День ангела 28 лютого: кого та як вітати з іменинами
28 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 лютого
28 лютого 2026 року привітайте з іменинами Арсенія, Василя, Нестора, Миколу, Кіру, Марину.
Арсеній — давньогрецьке походження, означає «лелека». В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає талановитим, успішним.
Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві доброзичливий, життєрадісний. В дорослому віці стає допитливим, працьовитим.
Нестор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «повернувшись додому». В дитинстві впертий, авантюрист. В дорослому віці стає рішучим, врівноваженим.
Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає чесним, щирим.
Кіра — давньогрецьке ім’я, означає «пані». В дитинстві енергійна, весела. В дорослому віці стає м’якою і чутливою.
Марина — латинське коріння, тлумачиться як «морська». В дитинстві приємна, добродушна. В дорослому віці стає розсудливою і врівноваженою.
День ангела 28 лютого — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою дорогу, дарує спокій у серці та радість у кожному дні. Бажаю світла, тепла і невичерпної віри у щасливе майбутнє.
***
З днем ангела! Нехай ангел завжди стоїть поруч, відганяє смуток і темряву, а кожна твоя мрія збувається легко й гармонійно. Бажаю здоров’я, добробуту і щирих посмішок щодня.
***
Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець підтримував тебе у будь-яких починаннях, надихав на великі справи та дарував відчуття внутрішньої гармонії. Нехай життя буде наповнене світлом і добром.
***
З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від біди, дарує душевний спокій і наповнює серце теплом. Бажаю радості, любові та невичерпної енергії для всього, що ти робиш.
***
Вітаю з іменинами! Нехай ангел завжди веде тебе дорогою добра та щастя, допомагає долати труднощі і наповнює життя гармонією. Бажаю світла, надії і чудових моментів щодня.