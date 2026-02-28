День ангела 28 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 28 лютого, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 28 лютого

28 лютого 2026 року привітайте з іменинами Арсенія, Василя, Нестора, Миколу, Кіру, Марину.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає «лелека». В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає талановитим, успішним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві доброзичливий, життєрадісний. В дорослому віці стає допитливим, працьовитим.

Реклама

Нестор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «повернувшись додому». В дитинстві впертий, авантюрист. В дорослому віці стає рішучим, врівноваженим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає чесним, щирим.

Кіра — давньогрецьке ім’я, означає «пані». В дитинстві енергійна, весела. В дорослому віці стає м’якою і чутливою.

Марина — латинське коріння, тлумачиться як «морська». В дитинстві приємна, добродушна. В дорослому віці стає розсудливою і врівноваженою.

Реклама

День ангела 28 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 28 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою дорогу, дарує спокій у серці та радість у кожному дні. Бажаю світла, тепла і невичерпної віри у щасливе майбутнє.

***

З днем ангела! Нехай ангел завжди стоїть поруч, відганяє смуток і темряву, а кожна твоя мрія збувається легко й гармонійно. Бажаю здоров’я, добробуту і щирих посмішок щодня.

***

Реклама

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець підтримував тебе у будь-яких починаннях, надихав на великі справи та дарував відчуття внутрішньої гармонії. Нехай життя буде наповнене світлом і добром.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від біди, дарує душевний спокій і наповнює серце теплом. Бажаю радості, любові та невичерпної енергії для всього, що ти робиш.

***

Реклама

Вітаю з іменинами! Нехай ангел завжди веде тебе дорогою добра та щастя, допомагає долати труднощі і наповнює життя гармонією. Бажаю світла, надії і чудових моментів щодня.