Підліток готував вибух на важливій базі НАТО : що відомо

Військовий на навчаннях НАТО / © Associated Press

Норвезька поліція заарештувала 17-річного підлітка, підозрюваного у плануванні вибуху на об’єкті НАТО на південному заході країни.

Про це повідомив у п’ятницю, 27 лютого, суспільний мовник NRK.

Затриманого за рішенням суду взяли під варту на два тижні. На суді він заперечував висунуті проти нього звинувачення.

Підлітка затримала норвезька служба внутрішньої безпеки (PST), відповідальна за боротьбу з тероризмом.

Видання з посиланням на документи PST повідомило, що підліток нібито планував теракт із застосуванням вибухівки проти Об’єднаного військового центру НАТО (JWC) у Ставангере, на південному заході Норвегії. На цій базі генерали Альянсу моделюють та відпрацьовують військові операції.

За інформацієюи NRK, підозрюваний народився та виріс у Норвегії, однак його називають «радикалізованим» прихильником ІДІЛ. Зокрема, повідомляється, що він приносив до школи прапор Ісламської держави.

Нагадаємо, новий звіт Міжнародного центру боротьби з тероризмом (ICCT) свідчить, що чотири роки тому президент РФ Володимир Путін розпочав не тільки повномасштабне вторгнення в Україну, але й розв’язав приховану війну проти всієї Європи. Від лютого 2022 року дослідники з Нідерландів зафіксували щонайменше 151 акт насильства, саботажу, підпалів, вибухів та інших злочинних та терористичних дій, пов’язаних з Росією.