Дипломат розповів, що вказуватиме на бажання Росії почати справжні мирні переговори

Переговори у Женеві / © Рустем Умєров

Зміна складу російської переговорної групи може стати першим сигналом того, що Москва справді налаштована просуватися до мирного врегулювання війни.

Про це в етері Еспресо заявив кандидат історичних наук, американіст і співробітник ООН у 1987–2019 роках Дмитро Довгополий.

«Я вважаю, що бажання реального прогресу у мирних переговорах з боку Росії стане поява серйозних гравців. До прикладу, людей рівня Ушакова, або когось з адміністрації Путіна, або з їхнього МЗС, якщо там такі люди залишились», — пояснив він.

За словами дипломата, про готовність Кремля рухатися до справжнього мирного процесу свідчитиме не лише кадрове оновлення делегації, а й зміна офіційної риторики. Він зауважив, що російська сторона нерідко подає сигнали про свої наміри через публічні заяви та навіть наукові публікації.

«Окрім зміни складу делегації, росіяни мають змінити риторику. Зокрема, часто вони про свої наміри сигналізують через якісь наукові публікації. Відтак, поява окремої публікації Путіна, чи від Путіна, або ж Ушакова, де українців не будуть називати нацистами. Це вже буде серйозним сигналом серйозного бажання просунутись у мирному процесі», — зазначив Довгополий.

Він додав, що саме пом’якшення формулювань щодо України може стати першим кроком до узгодження конкретних дій для завершення війни.

«Фактично, помʼякшення риторики про Україну стане першим сигналом до узгодження реальних кроків для мирного врегулювання російсько-української війни», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність Росії завершити війну багато в чому залежить від Сполучених Штатів Америки.

Ми раніше інформували, що на тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії військова підгрупа вже відпрацювала 90% питань, проте для остаточного результату бракує політичних рішень.