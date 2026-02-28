«Це може спрацювати»: колишній радник Трампа про переговорну стратегію Кремля

Джон Болтон / © Reuters

Диктатор Путін намагається змінити акценти у сприйнятті війни, перекладаючи відповідальність за відсутність домовленостей на Україну.

Про це заявив ексрадник президента США Джон Болтон в інтерв’ю на телеканалі Еспресо.

«Увага Трампа до війни в Україні може зменшуватися, європейці стурбовані тим, що без активної підтримки США для України їм доведеться суттєво збільшити власну роль, що не виглядає для них привабливим. Цілком імовірно, що Путін грає на заявах французького президента Еммануеля Макрона і водночас демонструє власне незадоволення Зеленським, сподіваючись розділити Захід на тих, хто вважає Зеленського частиною проблеми», — сказав він.

За словами Болтона, нинішня риторика Кремля є частиною ширшої стратегії. Путін прагне сформувати думку, що саме Київ нібито відповідальний за нездатність сторін дійти згоди.

Водночас, підкреслив політик, справжня відповідальність за зрив переговорів лежить на Росії. Однак існує небезпека, що така інформаційна тактика може частково спрацювати та вплинути на міжнародне сприйняття ситуації.

«На мою думку, це частина ширшої гри, у якій Путін зараз намагається сформувати уявлення про відповідальність за нездатність сторін дійти згоди. Реальна відповідальність лежить на Путіні та Росії, але він прагне показати, що проблема нібито у Зеленському та Україні. І я побоююся, що така стратегія може спрацювати», — додав Болтон.

Раніше повідомлялося, що в Женеві завершили ще один раунд переговорів у двох форматах — з американською стороною та за участі України, США і Швейцарії.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки навмисно уповільнюють продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта, щоб посилити свої позиції під час мирних переговорів щодо України.