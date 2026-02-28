«Это может сработать»: бывший советник Трампа о переговорной стратегии Кремля

Джон Болтон / © Reuters

Диктатор Путин пытается изменить акценты в восприятии войны, перекладывая ответственность за отсутствие договоренностей на Украине.

Об этом заявил эксрадник президента США Джон Болтон в интервью на телеканале Эспрессо.

«Внимание Трампа к войне в Украине может уменьшаться, европейцы озабочены тем, что без активной поддержки США для Украины им придется существенно увеличить собственную роль, что не выглядит привлекательным для них. По всей вероятности, Путин играет на заявлениях французского президента Эммануэля Макрона и в то же время демонстрирует собственное недовольство Зеленским, надеясь разделить Запад на тех, кто считает Зеленского частью проблемы», — сказал он.

По словам Болтона, нынешняя риторика Кремля является частью более широкой стратегии. Путин стремится сформировать мнение, что именно Киев якобы ответственен за неспособность сторон прийти к согласию.

В то же время, подчеркнул политик, подлинная ответственность за срыв переговоров лежит на России. Однако существует опасность, что такая информационная тактика может частично сработать и повлиять на международное восприятие ситуации.

«По моему мнению, это часть более широкой игры, в которой Путин сейчас пытается сформировать представление об ответственности за неспособность сторон прийти к согласию. Реальная ответственность лежит на Путине и России, но стремится показать, что проблема якобы в Зеленском и Украине. И я боюсь, что такая стратегия может сработать», — добавил Болтон.

Ранее сообщалось, что в Женеве завершили еще один раунд переговоров в двух форматах — с американской стороной и с участием Украины, США и Швейцарии.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки намеренно замедляют продажу международных активов российского нефтяного гиганта, чтобы усилить свои позиции во время мирных переговоров по Украине.