Астрология
235
2 мин

6 знаков китайского зодиака, которые 28 февраля 2026 года притянут любовь и достаток

Астрологи назвали шесть знаков китайского зодиака, которые 28 февраля 2026 года могут получить поддержку в личной жизни и деньгах. День Водяного Петуха принесет неожиданную ясность.

Вера Хмельницкая
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © AP

28 февраля 2026 года, по китайскому календарю, проходит под знаком Водяного Петуха и считается так называемым Опасным днем. Астрологи утверждают: именно в этот день шесть знаков зодиака могут почувствовать сдвиги в личной жизни и финансах.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Речь идет о Петухе, Лошади, Змее, Обезьяне, Кролике и Свинье. Для них суббота якобы станет моментом прояснения, когда скрытые эмоции, сомнения или неопределенность выходят на поверхность.

  • Петух может получить ответ на вопрос, который давно беспокоил в отношениях. Откровенный разговор либо подтвердит чувства, либо поможет поставить точку. В финансах день благоприятен для пересмотра расходов и исправления небольших ошибок.

  • Лошадь после активного периода замедляется и обращает внимание на надежность партнера. Практичный жест со стороны близкого человека способен изменить взгляд на отношения. В денежных вопросах советуют не сравнивать себя с другими, а двигаться в собственном темпе.

  • Змея может прекратить чрезмерный анализ и довериться интуиции. Это поможет уменьшить внутреннее напряжение. Также возможно неожиданное признание профессиональных заслуг, что придаст уверенности.

  • Обезьяна получит важную информацию во время, казалось бы, случайного разговора. Диалог может стать глубже, чем ожидалось. Кроме того, спонтанное решение будет иметь финансовые последствия, которые впоследствии окажутся положительными. —

  • Кролик выберет спокойствие вместо погони за результатом. Именно эта позиция может привлечь к нему человека, который ценит искренность и уравновешенность. В финансах день подходит для упрощения планов и отказа от слишком сложных схем.

  • Свинья обратит внимание на тех, кто создает ощущение безопасности. Небольшой, но искренний жест со стороны близких станет показательным. В материальных вопросах вероятно решение в пользу стабильности и пересмотра бюджета.

Напомним, астрологи предупредили девиз 28 февраля, предназначенного для благотворительности: «Спешите делать добро!»

