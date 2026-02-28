6 знаков китайского зодиака, которые 28 февраля 2026 года притянут любовь и достаток

Китайский гороскоп / © AP

28 февраля 2026 года, по китайскому календарю, проходит под знаком Водяного Петуха и считается так называемым Опасным днем. Астрологи утверждают: именно в этот день шесть знаков зодиака могут почувствовать сдвиги в личной жизни и финансах.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Речь идет о Петухе, Лошади, Змее, Обезьяне, Кролике и Свинье. Для них суббота якобы станет моментом прояснения, когда скрытые эмоции, сомнения или неопределенность выходят на поверхность.

Петух может получить ответ на вопрос, который давно беспокоил в отношениях. Откровенный разговор либо подтвердит чувства, либо поможет поставить точку. В финансах день благоприятен для пересмотра расходов и исправления небольших ошибок.

Лошадь после активного периода замедляется и обращает внимание на надежность партнера. Практичный жест со стороны близкого человека способен изменить взгляд на отношения. В денежных вопросах советуют не сравнивать себя с другими, а двигаться в собственном темпе.

Змея может прекратить чрезмерный анализ и довериться интуиции. Это поможет уменьшить внутреннее напряжение. Также возможно неожиданное признание профессиональных заслуг, что придаст уверенности.

Обезьяна получит важную информацию во время, казалось бы, случайного разговора. Диалог может стать глубже, чем ожидалось. Кроме того, спонтанное решение будет иметь финансовые последствия, которые впоследствии окажутся положительными. —

Кролик выберет спокойствие вместо погони за результатом. Именно эта позиция может привлечь к нему человека, который ценит искренность и уравновешенность. В финансах день подходит для упрощения планов и отказа от слишком сложных схем.

Свинья обратит внимание на тех, кто создает ощущение безопасности. Небольшой, но искренний жест со стороны близких станет показательным. В материальных вопросах вероятно решение в пользу стабильности и пересмотра бюджета.

Напомним, астрологи предупредили девиз 28 февраля, предназначенного для благотворительности: «Спешите делать добро!»