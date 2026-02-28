Индексация пенсий в марте 2026: кто получит повышение и на сколько процентов

Пенсия в Украине / © ТСН

В марте 2026 года в Украине состоится индексация пенсий для тех, кто находится на заслуженном отдыхе и получает пенсии по возрасту, а не специальные: пенсии прокуроров, денежное довольствие судей.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Не повысят также пенсии тем, кто уже имеет максимум — 25950 грн, это десять минимальных пенсий (кроме военных, на них ограничения не распространяются) и тем, у кого стаж работы меньше 15 лет. Последние после достижения 65 лет получают не пенсию, а социальную помощь от государства в размере минимальной пенсии — сегодня это 2595 грн, поэтому индексация пенсий их не касается.

На сколько процентов повысят пенсии

По информации Министерства социальной политики, семьи и единства, индексация в текущем году составит 12,1%, в 2025 году было 11,5%. По сравнению с прошлым годом увеличено максимальное повышение с 1500 грн до 2595 грн. Для индексации на 2595 грн нужно иметь пенсию не менее 21500 грн. По информации Пенсионного фонда Украины, таких пенсионеров в Украине насчитывается около 2,5% или 250 тысяч человек.

«Молодым» пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту в 2023–2025 годах, также полной индексации не будет. Государство считает, что выплаты рассчитаны на основе актуальных (высших) показателей средней зарплаты. Поэтому им доплатят всего по 100 гривен.

Всем остальным, а это более 90% пенсионеров, пенсии повысят на 12,1% . Речь идет о «чистой» пенсии, которую человек заработал своим трудом, а не о пенсионной выплате, то есть пенсии с разными надбавками (за сверхурочный стаж, особые заслуги и т.п.). Поэтому реальный процент повышения почти у всех будет меньше.

В марте продолжат действовать две постоянные нормы

Напомним, что в марте продолжат действовать две постоянные нормы. Первая – получат право на дополнительное повышение пенсий в индивидуальном порядке лица, которым исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет. Неработающие 65-летние пенсионеры при наличии у мужчин 35-летнего страхового стажа, у женщин 30-летнего стажа по закону имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. Это сегодня 3458,8 грн, если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет.

Вторая постоянно действующая норма: тем, кому в марте исполнится 70 лет и старше, назначат надбавки к пенсии независимо от размера со дня, следующего после дня рождения. Это плюс 300 грн тем, кому 70–74 года, 450 грн тем, кому 75–79 лет и 570 грн 80-летним и старше.

Обе надбавки прилагаются автоматически, никуда обращаться не нужно.