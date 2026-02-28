- Дата публикации
"Путин просчитался": в МИД Литвы назвали формулу завершения войны в Украине
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала несколько условий, при которых российский диктатор может завершить войну.
Европейский Союз придерживается стратегии «мир через силу» и рассматривает последовательное усиление давления на Россию как ключевой инструмент завершения войны против Украины.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
По ее словам, речь идет не только о военной поддержке Украины на поле боя, но и о расширении санкций, введении тарифных ограничений и борьбе с обходом уже действующих запретов.
«Такой комплекс мер должен лишить Москву финансовых поступлений и доступа к технологиям, что в перспективе способно подтолкнуть Кремль к переговорам. Пока признаков готовности президента РФ Владимира Путина к реальному миру нет», — сказала она.
«Владимир Путин просчитался. Он думал, что украинцы встретят россиян как освободителей или что через три дня они войдут в Киев — и на этом все закончится. Мы только что вступили в пятый год (большой — ред.) войны. Украина сильная. Украина более демократична, чем когда-либо», — добавила она.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщали в Минобороны, у Украины новый амбициозный план войны, состоящий из трех стратегических целей для достижения мира:
закрыть небо, защитив гражданскую и критическую инфраструктуру путем идентификации угроз в реальном времени и перехвата большинства ракет и дронов
остановить врага на земле, в море и в киберпространстве, усиливая обороноспособность и нанося значительные потери противнику
лишить Россию экономических возможностей вести войну, в частности, путем тесной координации с партнерами и усиления санкций
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить Владимира Путина и не допустить оккупации Украины — важно не только для нашего государства, но и для всего мира.