"Путин просчитался": в МИД Литвы назвали формулу завершения войны в Украине

Европейский Союз придерживается стратегии «мир через силу» и рассматривает последовательное усиление давления на Россию как ключевой инструмент завершения войны против Украины.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По ее словам, речь идет не только о военной поддержке Украины на поле боя, но и о расширении санкций, введении тарифных ограничений и борьбе с обходом уже действующих запретов.

«Такой комплекс мер должен лишить Москву финансовых поступлений и доступа к технологиям, что в перспективе способно подтолкнуть Кремль к переговорам. Пока признаков готовности президента РФ Владимира Путина к реальному миру нет», — сказала она.

«Владимир Путин просчитался. Он думал, что украинцы встретят россиян как освободителей или что через три дня они войдут в Киев — и на этом все закончится. Мы только что вступили в пятый год (большой — ред.) войны. Украина сильная. Украина более демократична, чем когда-либо», — добавила она.

Напомним, как сообщали в Минобороны, у Украины новый амбициозный план войны, состоящий из трех стратегических целей для достижения мира:

закрыть небо, защитив гражданскую и критическую инфраструктуру путем идентификации угроз в реальном времени и перехвата большинства ракет и дронов

остановить врага на земле, в море и в киберпространстве, усиливая обороноспособность и нанося значительные потери противнику

лишить Россию экономических возможностей вести войну, в частности, путем тесной координации с партнерами и усиления санкций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить Владимира Путина и не допустить оккупации Украины — важно не только для нашего государства, но и для всего мира.