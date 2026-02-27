"Я не играю с Путиным": Зеленский сказал, где должна состояться его встреча с президентом РФ

Президент Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не «играет в переговоры» с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, а стремится к реальному завершению войны.

Об этом он сказал в интервью Sky News

«Я не хочу играть с вопросом, как завершить войну переговорами. Для нас это реальность. Для нас это большая проблема, эта война. Большая опасность для Европы, для всех, для всего мира», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

При этом украинский президент вновь подтвердил свою готовность к встрече с хозяином Кремля для переговоров о завершении войны.

«Я не играю с Путиным, я готов встретиться, я готов говорить», — сказал он.

Однако Зеленский добавил, что встреча с российским президентом должна состояться где угодно, кроме России или Беларуси.

«На нейтральной территории. Даже не нейтральной, но не Россия и не Беларусь. Потому что они союзники в этой войне. Беларусь — пассивный агрессор. Это правда, потому что они [россияне] атаковали нас с территории Беларуси», — подчеркнул украинский лидер.

Реклама

Напомним, в Кремле недавно заявили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру США Дональду Трампу и диктатору РФ Владимиру Путину «стоит встречаться» только для финализации договоренностей. Представитель российского президента Дмитрий Песков добавил, что предложение хозяина Кремля о встрече с Зеленским в Москве остается в силе. Мол, это «было слово президента Путина».