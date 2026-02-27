В Швеции раскрыли, чей дрон сбили возле французского авианосца

Пол Йонсон / © Associated Press

Реклама

Министерство обороны Швеции установило происхождение беспилотника, ранее нейтрализованного вблизи французского авианосца Charles de Gaulle в порту Мальме. Техническая экспертиза подтвердила, что аппарат был запущен с российского разведывательного корабля.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Детали инцидента

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что запуск несанкционированного дрона был произведен с российского судна радиоразведки «Жигулевск». Глава ведомства назвал событие прямым нарушением правил доступа к шведским территориальным водам и воздушному пространству страны.

Реклама

«Это, конечно, серьезно и безответственно. Шведские вооруженные силы отреагировали решительно и профессионально, принимая контрмеры, нарушившие работу беспилотника», — заявил Пол Йонсон.

В посольстве РФ в Швеции отвергли обвинения. Российский посол Сергей Беляев заявил, что выводы шведской стороны якобы не имеют доказательной базы. Кроме того, в дипломатическом представительстве утверждают, что официальных обращений по этому инциденту от Стокгольма не получали.

Что известно о беспилотнике над авианосцем

Российский беспилотник подлетел к флагману французских Военно-морских сил, авианосцу «Шарль де Голль». Он пришвартован в шведском порту Мальмё, где готовится к учениям. Дрон взлетел с соседнего российского корабля и приблизился к авианосцу.

Ранее мы писали, в конце 2025 года аэропорт Мюнхена пришлось трижды закрывать из-за неизвестных дронов, появлявшихся у аэродрома ближе к ночи.

Реклама

Кроме этого, в пятницу, 27 февраля, уездные жители Тулча в Румынии получили сообщение о воздушной тревоге из-за российского беспилотника, который двигался в воздушном пространстве Украины в направлении румынской границы.