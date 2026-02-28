Подросток готовил взрыв на важной базе НАТО: что известно

Военный на учениях НАТО / © Associated Press

Норвежская полиция арестовала 17-летнего подростка, подозреваемого в планировании взрыва на объекте НАТО на юго-западе страны.

Об этом сообщил в пятницу, 27 февраля, общественный вещатель NRK.

Задержанного по решению суда взяли под стражу на две недели. На суде он отрицал выдвинутые против него обвинения.

Подростка задержала норвежская служба внутренней безопасности (PST), ответственная за борьбу с терроризмом.

Издание со ссылкой на документы PST сообщило, что подросток якобы планировал теракт с применением взрывчатки против Объединенного военного центра НАТО (JWC) в Ставангере, на юго-западе Норвегии. На этой базе генералы Альянса моделируют и отрабатывают военные операции.

По информации NRK, подозреваемый родился и вырос в Норвегии, однако его называют «радикализированным» сторонником ИГИЛ. В частности, сообщается, что он приносил в школу флаг Исламского государства.

Напомним, новый отчет Международного центра борьбы с терроризмом (ICCT) свидетельствует, что четыре года назад президент РФ Владимир Путин начал не только полномасштабное вторжение в Украину, но и развязал скрытую войну против всей Европы. С февраля 2022 года исследователи из Нидерландов зафиксировали по меньшей мере 151 акт насилия, саботажа, поджогов, взрывов и других преступных и террористических действий, связанных с Россией.