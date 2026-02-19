- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина получит прямой доступ к секретной информации НАТО: что известно
Украина и НАТО планируют запустить технический канал для обмена конфиденциальными данными уже в этом году. Это позволит Минобороны и Генштабу мгновенно получать информацию от Североатлантического союза.
Украина и НАТО в этом году могут запустить технический канал для обмена конфиденциальной информацией.
Об этом в интервью Укринформу сообщил директор по имплементации программ Центра, старший национальный представитель Украины в институте полковник Валерий Вишневский.
По его словам, одним из ключевых направлений работы является создание системы закрытого обмена данными между Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ и структурами Альянса. Пока такого механизма между Украиной и НАТО не существует.
"Речь идет о развитии системы тайного обмена информацией. Мы планируем запустить тестовый проект, который станет важным этапом в развитии отношений Украины и НАТО. Министерство обороны и Генеральный штаб получат инструмент мгновенного обмена данными с органами Альянса в закрытом режиме", - отметил Вишневский.
Он подчеркнул, что этот процесс является частью подготовки Украины к будущему членству в НАТО. По его словам, страна должна быть максимально готова, когда появится возможность вступления.
"Мы проходим путь, который недавно прошли Швеция и Финляндия перед вступлением в Альянс. Когда откроется "окно возможностей", Украина должна быть готова на 101%", - добавил он.
Вишневский также сообщил, что первые тестовые системы обмена конфиденциальной информацией могут появиться уже к концу 2026 года.
Кроме того, Центр планирует достичь полных оперативных возможностей до конца июня перед саммитом НАТО в Анкаре. Основная цель – усилить взаимосовместимость Украины с Альянсом в сфере связи, доктрин, инноваций и общих подходов к ведению боевых действий.
Напомним, украинские военные разгромили подразделения НАТО на учениях в Эстонии. Военные маневры показали неготовность Североатлантического союза к современной войне дронов.