Украина получит прямой доступ к секретной информации НАТО: что известно

Украина – НАТО

Реклама

Украина и НАТО в этом году могут запустить технический канал для обмена конфиденциальной информацией.

Об этом в интервью Укринформу сообщил директор по имплементации программ Центра, старший национальный представитель Украины в институте полковник Валерий Вишневский.

По его словам, одним из ключевых направлений работы является создание системы закрытого обмена данными между Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ и структурами Альянса. Пока такого механизма между Украиной и НАТО не существует.

Реклама

"Речь идет о развитии системы тайного обмена информацией. Мы планируем запустить тестовый проект, который станет важным этапом в развитии отношений Украины и НАТО. Министерство обороны и Генеральный штаб получат инструмент мгновенного обмена данными с органами Альянса в закрытом режиме", - отметил Вишневский.

Он подчеркнул, что этот процесс является частью подготовки Украины к будущему членству в НАТО. По его словам, страна должна быть максимально готова, когда появится возможность вступления.

"Мы проходим путь, который недавно прошли Швеция и Финляндия перед вступлением в Альянс. Когда откроется "окно возможностей", Украина должна быть готова на 101%", - добавил он.

Вишневский также сообщил, что первые тестовые системы обмена конфиденциальной информацией могут появиться уже к концу 2026 года.

Реклама

Кроме того, Центр планирует достичь полных оперативных возможностей до конца июня перед саммитом НАТО в Анкаре. Основная цель – усилить взаимосовместимость Украины с Альянсом в сфере связи, доктрин, инноваций и общих подходов к ведению боевых действий.

Напомним, украинские военные разгромили подразделения НАТО на учениях в Эстонии. Военные маневры показали неготовность Североатлантического союза к современной войне дронов.