Почему США не дают лицензию на производство ракет Patriot Европе: эксперт объяснил

Patriot / © Минобороны Украины

Американские производители оружия медлят с предоставлением Европе лицензий на производство ракет в системы Patriot из-за недостаточных объемов оборонных расходов со стороны европейских стран.

Такое мнение в эфире телеканала «КИЕВ24» высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По словам эксперта, несмотря на рост расходов на безопасность, темпы перевооружения ЕС остаются слишком низкими, чтобы соответствовать угрозе со стороны Российской Федерации. Американский оборонный сектор не видит экономической выгоды в передаче технологий, поскольку не видит гарантированных долгосрочных заказов.

Неготовность Европы к Великой войне

Аналитические центры, в том числе американская RAND Corporation, подтверждают неутешительные прогнозы: ни одна европейская страна пока не способна воевать так, как это делает Украина. Кузан отмечает, что даже в случае условного перемирия Россия сможет восстановить силы быстрее, чем Европа подготовится к потенциальному нападению на Польшу или Германию.

«Европа не готова, и в ближайшие два года она так же будет не готова, несмотря на эти темпы. Поэтому вопрос здесь — от американских оружейников до европейцев. То есть они не дают лицензию, поскольку не видят для себя эту перспективу, не видят необходимые расходы», — подчеркнул Сергей Кузан.

Экономический прагматизм США

Эксперт объяснил, что ситуация с лицензиями напрямую связана с инициативой приоритетной закупки оружия (PURL). В США готовы поставлять гораздо большее вооружение, однако есть нюансы.

«Американцы могут поставлять гораздо больше оружия, но для этого действительно нужно увеличить расходы. Конечно, здесь интерес американцев: покупайте у нас больше оружия. Есть инициатива приоритетной закупки, но финансирование по ней на сегодня недостаточно», — резюмировал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Напомним, информация о возможном дефиците ракет для украинских систем противовоздушной обороны засекречена, однако по данным анонимных источников в НАТО, определенные задержки со снабжением все же могли иметь место.

Ранее также сообщалось, что Лондон подтвердил передачу Украине новейших гиперзвуковых ракет Nightfall. Система уже прошла испытание и может изменить баланс дальнобойного вооружения в Европе.