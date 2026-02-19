НАБУ выложило видео о коррупционных схемах Галущенко: 12 млн долл. для семьи и оффшоры

Экс-министр энергетики Герман Галущенко / © Getty Images

НАБУ утром 19 февраля обнародовало новое видео о коррупции в энергетике. В нем говорится о роли экс-министра энергетики Германа Галущенко в коррупционной схеме «Шлагбаум», а также об объемах коррупционной ренты.

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале НАБУ. Имени министра там не называют, но из контекста понятно, что речь идет именно о Галущенко, которого участники разговоров на пленках называют Сигизмунд.

Видео длиной около 15 минут называется «Операция „Мидас“: Сигизмунд». Новая часть записей по делу о коррупции в энергетике описывает схему «Шлагбаум». Это «откаты», которые контрагенты госкомпании «Энергоатом» должны были платить, чтобы с ними рассчитались по выполненным контрактам. Ключевая фигура в этих схемах — «Сигизмунд».

В пользу Галущенко «отмыли» 12 млн долл.

По данным НАБУ, в течение 2021-2025 годов в пользу экс-министра было «отмыто» 12 млн долл. Из этой суммы более 7 млн долл. вывели на счета двух компаний на Маршалловых Островах, которые оформили на бывшую жену и детей Галущенко. Еще 4 млн долл. были выданы наличными в Швейцарии. Часть средств тратилась на обучение детей экс-министра в Швейцарии, дорогую одежду и услуги в клинике еще одного фигуранта дела, бизнесмена Александра Цукермана.

Подробности махинаций от НАБУ

В феврале 2021 года на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации, был создан инвестиционный фонд. Его планировали использовать для привлечения около 100 млн долл. под видом вложений.

Руководителем фонда стал давний знакомый фигурантов — гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который профессионально специализировался на схемах отмывания незаконных доходов. Среди так называемых инвесторов была и семья Галущенко.

Чтобы скрыть его причастность, на Маршалловых Островах зарегистрировали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невисе. Формальными бенефициарами оформили экс-жену и четырех детей Галущенко.

В дальнейшем эти фирмы выступили инвесторами фонда через приобретение его акций, а члены организации начали переводить туда средства в интересах подозреваемого. Счета фонда открыли в трех банках Швейцарии.

Собранные в Украине и через международную правовую помощь материалы свидетельствуют: в период пребывания Галущенко на должности организация через его доверенное лицо по прозвищу «Рокет» получила более 112 млн долл. наличными от незаконных схем в энергетическом секторе.

Эти деньги легализировали различными способами — в частности через криптовалюту и псевдоинвестиции в упомянутый фонд.

Следствие установило, что на контролируемые семьей Галущенко счета фонда перевели более 7,4 млн долл. Дополнительно более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро семья получила наличными или прямыми переводами в Швейцарии.

Часть средств потратили на обучение детей в престижных швейцарских заведениях и разместили на счетах экс-жены. Другие суммы положили на депозиты, с которых семья получала прибыль и использовала ее для собственных нужд.

К слову, в одном из разговоров Цукерман также рассказывает, как Галущенко устал были министром энергетики и мечтает «слинять» с должности и поехать куда-то послом.

© скриншот с видео

Арест Галущенко — что известно?

Напомним, накануне ВАКС арестовал на 60 суток Галущенко с возможностью залога в 200 млн грн. Его подозревают в координации преступной группы («Операция Мидас») и легализации более 112 млн долл. через крипту и оффшоры.

По данным следствия, более 400 млн грн попали на личные счета экс-министра, что позволяло финансировать роскошную жизнь, в частности обучение сына в Швейцарии за 200 тыс. долл. в год.

Прокуроры отмечали риск побега, поскольку фигурант 58 раз выезжал за границу во время войны и был задержан на границе. Сам Галущенко вину отрицает, называет сумму залога неподъемной и готовит апелляцию.