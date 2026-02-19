ТСН в социальных сетях

"Резерв+" временно остановит работу: что нужно сделать

Доступ к услугам будет ограничен из-за планового обслуживания государственного реестра «Оберіг». Пользователи не смогут получить определенные услуги.

Применение временно приостановит работу

Применение временно приостановит работу / © armyinform.com.ua

20 февраля с 00:00 до 03:00 в приложении “Резерв+” нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы.

Об этом предупредили в Минобороны.

Работы завершатся в 03:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Что делать пользователям

В Минобороны рекомендуют: чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране нажмите плюс и выберите «Загрузить PDF».

Напомним, в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Они охватят людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также семьи, где жена или муж - военные и имеют ребенка до 18 лет.

