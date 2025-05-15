У Резерв+ появились новые типы отсрочок: кто их может получить

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки: для людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Чтобы оформить отсрочку, нужно:

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нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+,

выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию,

ожидать уведомления с результатом.

«Продолжаем расширять количество отсрочек в Резерв+. Наша цель — чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому двигаемся», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также Черногоренко добавила, что на финальной стадии в Резерве — появление двух сервисов. Первый — отображение данных об инвалидности, а именно группах. Второй — отражение причин нарушения правил военного учета.

Ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь военнообязанный будет знать, что он нарушил. Например, не обновил данные или не появился за повесткой.

Раньше мы писали, как оформить отсрочку от мобилизации студентам и аспирантам.

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