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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский прокомментировал отсутствие Трампа в Турции

Зеленский отмечает, что Киев и Вашингтон находятся на связи и поддерживают контакты.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский воспринял тот факт, что его американский коллега Дональд Трамп не прибыл в Турцию на переговоры.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Анкаре 15 мая.

По его словам, команды Украины и США находятся на связи. Впрочем, лично с Дональдом Трампом действия не координировались. Зеленский подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон отправили в Турцию делегации "высокого уровня".

Вспомнил Зеленский турне Трампа по Ближнему Востоку.

"У него ежедневно встречи с соответствующими лидерами. Заранее есть договоренности, решения, проекты, документы. Но он "Трамп - Ред.) сказал, что готов присоединиться. Он дал сигнал: если будут лидеры – президент Украины, президент России, то президент США присоединится. Обычная политическая воля. Он показывает, что он хочет помочь. Да я это воспринимаю”, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Дональд Трамп не прибыл в Турцию, где должны пройти переговоры Украины и РФ. Вместе с тем он сделал очередное заявление о своей роли в мирных переговорах. Мол, в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, президент США высказался о том, почему Путин решил не ехать на переговоры в Турцию. Мол, причиной стало его отсутствие.

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