Зеленський прокоментував відсутність Трампа у Туреччині

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський сприйняв той факт, що його американський колега Дональд Трамп не прибув до Туреччини на переговори.

Про це український лідер заявив під час пресконференції в Анкарі 15 травня.

З його слів, команди України і США перебувають на зв’язку. Втім, особисто з Дональдом Трампом дії не координувалися. Зеленський наголосив, що і Київ, і Вашингтон відправили до Туреччини делегації “високого рівня”.

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Згадав Зеленський турне Трампа Близьким Сходом.

“У нього щодня зустрічі з відповідними лідерами. Заздалегідь є домовленості, рішення, проєкти, документи. Але він “Трамп - Ред.) сказав, що готовий долучитися. Він дав сигнал: якщо будуть лідери - президент України, президент Росії, то президент США долучиться. Нормальна політична воля. Він показує, що хоче допомогти. Так я це сприймаю”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп не прибув до Туреччини, де мають відбутися переговори України і РФ. Разом з тим він зробив чергову заяву про свою роль у мирних переговорах. Мовляв, у питанні врегулювання в Україні "нічого не станеться", поки не відбудеться його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Окрім того, президент США висловився про те, чому Путін вирішив не їхати на переговори до Туреччини. Мовляв, причиною стала його відсутність.

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Дата публікації 16:05, 15.05.25 Кількість переглядів 83 Новини ТСН 16:00 15 травня. З Москви вже"гавкають"! Речник МЗС красиво відповів на випади!